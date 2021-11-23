Патрушев обвинил Запад в разрушении экономики Украины

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обвинил Запад в том, что он разрушил экономику Украины, доведя её общество до бесправия и даже нищеты, об этом он рассказал в интервью газете «Аргументы и факты». По словам руководителя ведомства, в этом государстве в любой момент «может полыхнуть так», что миллионы его жителей превратятся в беженцев в поисках приюта.

Фактически установив свой протекторат на Украине, Запад разрушил экономику этой страны, довёл общество до бесправия, а отдельные слои населения до нищеты, — сказал Патрушев.

При этом, по мнению главы Совбеза, чтобы неконтролируемый миграционный поток был навсегда остановлен, необходимо решать проблему в корне. Это означает, что Западу нужно будет отказаться от своей политики вмешательства во внутренние дела суверенных стран, от навязывания своих убеждений через применение грубой военной силы.

В любой момент на Украине может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах, — добавил Патрушев.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявило том, что партнёры страны из Великобритании и США готовы к решительным действиям против России в случае её агрессии. Вышеназванные страны дали обещание о своей поддержки Евросоюза и НАТО по вопросу защиты территориальной целостности и суверенитета страны.