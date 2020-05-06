Патрушев назвал извращённой западную трактовку событий Второй мировой войны

Трактовка западных историков и политиков событий Второй мировой войны стала извращённой. Она направлена на борьбу с современной Россией на международной арене, считает секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
Своё мнение он
Для современной западной элиты ложь о войне — это инструмент принижения роли России в мире, а также стратегическая линия, нацеленная на разрушение сложившейся по итогам войны многосторонней архитектуры коллективной безопасности, — написал Патрушев.
Он отметил, что в информационном пространстве сейчас в большом количестве можно встретить «материалы западных историков-очернителей с извращённой трактовкой фактов и наглым вымыслом». В ход идут как призывы пересмотреть результаты Нюрнбергского процесса, так и перекроить политическую карту мира.
При этом противодействие такой фальсификации истории на Западе называют дезинформацией, притеснением свободы слова в СМИ, литературе и кинематографе, подчеркнул секретарь Совбеза.
Ранее в Госдуме, как сообщал NEWS.ru подготовили законопроект о запрете на приравнивание СССР к нацистской Германии. Если документ будет принят, то будут введены наказания за публичные высказывания, допускающие сравнения целей, решений и действий советского и германского командования.
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