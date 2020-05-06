Патрушев назвал извращённой западную трактовку событий Второй мировой войны

https://static.news.ru/photo/c119523c-8f6b-11ea-864f-fa163e074e61_660.jpg Николай Патрушев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трактовка западных историков и политиков событий Второй мировой войны стала извращённой. Она направлена на борьбу с современной Россией на международной арене, считает секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Своё мнение он обнародовал в авторской колонке для издания «Аргументы и факты».

Для современной западной элиты ложь о войне — это инструмент принижения роли России в мире, а также стратегическая линия, нацеленная на разрушение сложившейся по итогам войны многосторонней архитектуры коллективной безопасности, — написал Патрушев.

Он отметил, что в информационном пространстве сейчас в большом количестве можно встретить «материалы западных историков-очернителей с извращённой трактовкой фактов и наглым вымыслом». В ход идут как призывы пересмотреть результаты Нюрнбергского процесса, так и перекроить политическую карту мира.

При этом противодействие такой фальсификации истории на Западе называют дезинформацией, притеснением свободы слова в СМИ, литературе и кинематографе, подчеркнул секретарь Совбеза.

Ранее в Госдуме, как сообщал NEWS.ru подготовили законопроект о запрете на приравнивание СССР к нацистской Германии. Если документ будет принят, то будут введены наказания за публичные высказывания, допускающие сравнения целей, решений и действий советского и германского командования.