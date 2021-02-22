Депутат ГД обвинил Пашиняна во лжи после его слов об «Искандерах»

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил подчеркнуть свою невиновность в результатах конфликта в Нагорном Карабахе словами о якобы неэффективности российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», считает заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Виктор Заварзин.

Когда человек ищет, чтобы он был невиновен, он и «Искандеры» приплетёт, и армянский народ виноват, и военные виноваты. Это, конечно, не соответствует действительности. «Искандеры» у нас — это очень высокоточное оружие, оно проявилось уже неоднократно в различных учениях, — заявил парламентарий в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что слова Пашиняна — «абсолютная ложь». Политик напомнил, что западные эксперты постоянно обращают внимание на необходимость внести ОТРК «Искандер» в переговорный процесс по ракетам малой дальности.

В Сирии они («Искандеры». — NEWS.ru) применялись очень точно и неоднократно. Я, мягко сказать, не соглашусь с этим мнением товарища [Никола] Пашиняна, — резюмировал Заварзин.

Накануне премьер Армении назвал неэффективными российские ОТРК «Искандер». Так он ответил на слова экс-президента республики Сержа Саргсяна о том, что армянские военные могли бы применить «Искандер» в самом начале боевых действий в регионе.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что от правильной оценки ситуации, сложившейся после завершения военных действий в Нагорном Карабахе, будет зависеть установление долгосрочного мира. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Лидер подчеркнул, что Баку сегодня демонстрирует готовность «закрыть страницу вражды, ненависти и противостояния и хочет построить будущее для региона».