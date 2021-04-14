Пашинян назвал Путина французским президентом

https://static.news.ru/photo/ae779e38-9d00-11eb-95a5-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду, 14 апреля, в ходе своего выступления в парламенте назвал российского лидера Владимира Путина президентом Франции. Оговорка политика сразу же получила распространение в социальных сетях.

Пашинян в парламенте сообщал о договорённостях, которые были достигнуты прошлой осенью и касались прекращения огня на территории Нагорного Карабаха. Говоря об этом, политик произнёс следующую фразу.

В соответствии с заявлением, сделанным 1 октября президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Франции Владимиром Путиным, — цитирует армянского премьера РИА Новости.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между Азербайджаном и Арменией, которые стали продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября президент РФ Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Как ранее передавал NEWS.ru, Пашинян заявил, что основой внешней безопасности Армении является военный союз с Россией, который был закреплён не одним десятком договоров.