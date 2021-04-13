Пашинян назвал союз с РФ основой безопасности Армении

https://static.news.ru/photo/573a1156-9cf5-11eb-a0f3-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Основой внешней безопасности Армении является военный союз с Россией, который был закреплён не одним десятком договоров. Об этом в среду, 14 апреля, сообщил в ходе выступления в парламенте премьер-министр государства Никол Пашинян.

По его словам, в настоящий момент страны обсуждают расширение возможностей 102-й российской военной базы (дислоцируется в Гюмри, согласно межгосударственному договору от 1995 года), а также создание в Сюникской области филиала этой базы. Как отметил армянский премьер, переговоры по той теме весьма эффективны. Он подчеркнул, что российские погранвойска участвуют в защите госграницы в Сюнике.

Мы должны подчеркнуть, что основой внешней безопасности Армении является военный союз с Россией, который зафиксирован несколькими десятками договоров. В этом контексте для нас практическое значение имеют армяно-российская объединённая группировка войск и единая система ПВО, — цитирует политика ТАСС.

Пашинян добавил, что в контексте представленных рассуждений нападение на Армению означает нападение на РФ.

Военное сотрудничество между странами основано на ряде документов. В частности, на Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года, Договоре о развитии военно-технического сотрудничества от 25 июня 2013 года и не только.

Как ранее передавал NEWS.ru, Пашинян заявлял, что присутствие в Нагорном Карабахе российских миротворцев становится важнейшим фактором стабильности и безопасности в регионе.