Будучи опытным уже политиком, Дмитрий Медведев прекрасно понимает: для того, чтобы оставаться в самой высокой обойме, необходимо постоянно о себе активно напоминать, занимать заметное место в повседневной политической повестке страны. Между тем, новое место работы в Совбезе, каким бы оно ни выглядело престижным, как бы льстиво экс-премьера не называли теперь вице-президентом, не дает громких пиаровских дивидендов. Потому-то Медведев весьма предусмотрительно превращает в рычаг своего повседневного политического присутствия партию «Единая Россия», лидером которой остается. И, как мы видим, такая политика уже приносит весомые результаты.

Действительно, партия остается правящей, хотя её лидер и потерял важный пост, а правительство возглавляет отныне беспартийный мытарь. И для Дмитрия Анатольевича новая позиция позволяет, не неся более обременительной ответственности за ошибки и просчёты исполнительной власти, выступать в роли контролера и критика от имени власти политической, партийной. Собственно, в этом и заключался главный смысл его выступления на бюро высшего совета «Единой России». Дмитрий Медведев в чём-то повторил тезисы своей программной речи на недавнем девятнадцатом съезде партии, в чём -то даже использовал посыл президента, когда тот призывал соратников не ждать жалоб от электората, а самим выяснять проблемные зоны и прилагать усилия для разрешения трудностей. То есть активно играть на политическом поле, лишая наступательных аргументов оппозицию.

Но, повторимся, основной смысл позиции одного из главных претендентов в преемники заключается в новом позиционировании его рабочего политического инструмента — партии. Отныне, если верить лидеру единороссов, партия собирается занимать гибкую позицию в отношении кабинета Мишустина. Ёе можно определить как критическую поддержку. Иными словами, единороссы, по замыслу своего лидера, должны всеми силами будут поддерживать всё позитивное в деятельности новой команды. Тем более, что партия несёт особую ответственность за выполнение майских указов и реализацию национальных проектов. И в то же время не стесняться критиковать министров, когда те будут отклоняться от магистрального курса, совершать ошибки. Если учитывать, что, по распространенной версии, прошлое правительство как раз и было отправлено в отставку по причине неудовлетворительного выполнения программных президентских установок, то в новой позиции контролера, и в некотором смысле блюстителя народных интересов, Медведев принципиально выигрывает.

Так что, некоторые наблюдатели явно поторопились сбрасывать Дмитрия Анатольевича с поезда истории, который в России только набирает скорость. Тем более, что именно заместитель президента в Совбезе, видимо, готов брать на себя роль рупора правящей партии, постоянно оценивая работу действующего правительства. Посыл для такой сильной позиции есть. Тем более, что многие считают кабинет Мишустина временным. И в 2021 году, после очередных парламентских выборов, власть могут ждать опять серьёзные перемены.