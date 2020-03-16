Политические партии вынуждены отменять или переносить на неопределённый срок запланированные мероприятия. Связано это с распространением эпидемии коронавируса как в Москве и Санкт-Петербурге, так и в других регионах страны, выяснил NEWS.ru. «Единая Россия», в свою очередь, приняла решение на некоторое время перевести на удалённый режим работы центральный исполком и региональные отделения. По мнению экспертов, такой шаг может негативно отразиться и на праймериз «Единой России» по выдвижению кандидатов на выборы, и на выборы в сентябре.

На неопределённый срок

Коронавирус вытесняет привычную неторопливую повестку абсолютно всех политических сил России. Ранее парламентарии приняли решение сократить до минимума выезды за рубеж и проведение дипломатических встреч с иностранными партнерами в Москве. Сегодня в партиях всерьез пересматривают график запланированных ранее мероприятий. И первыми, по данным NEWS.ru, изменением планов озаботились в ЛДПР.

Да, мы еще две недели назад начали пересматривать график. И переносим мероприятия. Но даты пока ориентировочные. Никто же не знает, сколько это всё продлится, — сообщили NEWS.ru в стане либерал-демократов.

Коммунисты также вынуждены были отменить ключевое для партии мероприятие – Пленум ЦК КПРФ, запланированный на первую половину апреля. По словам представителя партии, изменениям подверглись рядовые «кабинетные» встречи и круглые столы.

Новости КПРФ/facebook.com

Эсеры в разговоре с NEWS.ru подчеркнули, что соблюдают общие рекомендации. Ранее они опубликовали сообщение о том, что решили перенести на «более поздние сроки проведение международной конференции «Народы мира в борьбе против нацизма: одна цель, одна победа» – мероприятие, приуроченное к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне.

Удалённая политика

Однако радикальнее всех поступила «Единая Россия» (ЕР), не так давно объявившая о начале праймериз по выдвижению кандидатов на выборы. Сегодня председатель партии парламентского большинства, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев поручил перевести региональные отделения ЕР и ЦИК на удалённый режим работы, сократив количество массовых мероприятий и рабочих совещаний. NEWS.ru также выяснил, что, возможно, изменениям подвергнется и рабочий график самого экс-главы правительства.

На сегодняшний день известно, что единороссы в скором времени попытаются переформатировать работу в рамках проведения дебатов участников праймериз, проведя их в соцсетях в виде индивидуальных видеопрезентаций.

Партия Яблоко/facebook.com

Аналогичное решение принято и в партии «Яблоко» — сотрудников перевели на удалённый режим работы.

Безопасность людей в этом смысле важна. Другое дело, что такого рода ограничения не должны быть связаны с политическими решениями. Коронавирус не должен стать инструментом цензуры, ограничений. Но, конечно, власти информированы больше, чем мы о реальном состоянии дел, а нам остаётся подчиниться, — добавил представитель «Яблока» в разговоре с NEWS.ru.



Пат или новые возможности?

По мнению экспертов, вынужденные шаги основных участников партийной ниши сокращать мероприятия или даже переходить на непривычный формат работы в удалённом режиме повлияет и на текущую работу партий, а в случае, если вспышка коронавируса не сойдет на нет, то и на сентябрьские выборы.

В первую очередь, важна продолжительность самого карантина. В Евроосюзе, например, он составляет примерно месяц, но по факту может быть продлён с учётом того, какие меры принимаются. Что касается России, то сейчас у ЕР идут праймериз по выдвижению кандидатов. Более того, в нынешних условиях и само голосование может перейти в онлайн-формат, что является ключевой составляющей в праймериз. И это только подготовка, а основной этап работы в ходе предвыборной кампании может стать проблемой для других партий. Дмитрий Абзалов президент Центра стратегических коммуникаций президент Центра стратегических коммуникаций

Политолог добавил, что если вспышка коронавируса не пойдёт на спад, то невозможно будет использовать «традиционные для разгона 1 мая, 9 мая и летний период».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По мнению политконсультанта, директора консалтингового агентства NPR Group Дмитрия Фетисова, у основных оппонентов ЕР в скором времени и при неблагоприятном развитии эпидемиологической обстановки в стране может появиться шанс повлиять на рейтинги.

С идеологической точки зрения у оппозиции есть шансы понизить рейтинг правящей партии. Но только в том случае, если региональные власти не смогут справиться с эпидемией коронавируса. И тогда оппозиция сможет выступить с критикой неспособности властей защитить население. Дмитрий Фетисов политтехнолог политтехнолог

Однако, отмечает он, учитывая тот факт, что партии по традиции работают с населением напрямую, сегодня у каждой политической силы есть шанс «выстрелить» удачной идеей – придумать новый формат проведения встреч с избирателями и предвыборной агитации.

Впрочем, пока партия парламентского большинства не готова отказаться от привычных встреч с людьми. Помимо добровольной самоизоляции и аутсорса единороссы сегодня озвучили своё намерение стать волонтёрами. Медведев сообщил, что однопартийцы на всех уровнях будут помогать людям на местах для борьбы с распространением коронавируса. Депутаты, сотрудники приёмных, местных и первичных отделений, сторонники будут доставлять людям продукты и лекарства на дом, а также оказывать консультационную поддержку.

Этой же работой, кстати, будет заниматься и движение президента – Общероссийский народный фронт, который организовал в 12-ти регионах волонтёрские штабы для оказания помощи пожилым людям. Им будут доставлять провизию и медикаменты.