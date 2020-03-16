Политические партии вынуждены отменять или переносить на неопределённый срок запланированные мероприятия. Связано это с распространением эпидемии коронавируса как в Москве и Санкт-Петербурге, так и в других регионах страны, выяснил NEWS.ru. «Единая Россия», в свою очередь, приняла решение на некоторое время перевести на удалённый режим работы центральный исполком и региональные отделения. По мнению экспертов, такой шаг может негативно отразиться и на праймериз «Единой России» по выдвижению кандидатов на выборы, и на выборы в сентябре.
На неопределённый срок
Коронавирус вытесняет привычную неторопливую повестку абсолютно всех политических сил России. Ранее парламентарии приняли решение сократить до минимума выезды за рубеж и проведение дипломатических встреч с иностранными партнерами в Москве. Сегодня в партиях всерьез пересматривают график запланированных ранее мероприятий. И первыми, по данным NEWS.ru, изменением планов озаботились в ЛДПР.
Да, мы еще две недели назад начали пересматривать график. И переносим мероприятия. Но даты пока ориентировочные. Никто же не знает, сколько это всё продлится, — сообщили NEWS.ru в стане либерал-демократов.
Коммунисты также вынуждены были отменить ключевое для партии мероприятие – Пленум ЦК КПРФ, запланированный на первую половину апреля. По словам представителя партии, изменениям подверглись рядовые «кабинетные» встречи и круглые столы.
Эсеры в разговоре с NEWS.ru подчеркнули, что соблюдают общие рекомендации. Ранее они опубликовали сообщение о том, что решили перенести на «более поздние сроки проведение международной конференции «Народы мира в борьбе против нацизма: одна цель, одна победа» – мероприятие, приуроченное к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне.
Удалённая политика
Однако радикальнее всех поступила «Единая Россия» (ЕР), не так давно объявившая о начале праймериз по выдвижению кандидатов на выборы. Сегодня председатель партии парламентского большинства, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев поручил перевести региональные отделения ЕР и ЦИК на удалённый режим работы, сократив количество массовых мероприятий и рабочих совещаний. NEWS.ru также выяснил, что, возможно, изменениям подвергнется и рабочий график самого экс-главы правительства.
На сегодняшний день известно, что единороссы в скором времени попытаются переформатировать работу в рамках проведения дебатов участников праймериз, проведя их в соцсетях в виде индивидуальных видеопрезентаций.
Аналогичное решение принято и в партии «Яблоко» — сотрудников перевели на удалённый режим работы.
Безопасность людей в этом смысле важна. Другое дело, что такого рода ограничения не должны быть связаны с политическими решениями. Коронавирус не должен стать инструментом цензуры, ограничений. Но, конечно, власти информированы больше, чем мы о реальном состоянии дел, а нам остаётся подчиниться, — добавил представитель «Яблока» в разговоре с NEWS.ru.
Пат или новые возможности?
По мнению экспертов, вынужденные шаги основных участников партийной ниши сокращать мероприятия или даже переходить на непривычный формат работы в удалённом режиме повлияет и на текущую работу партий, а в случае, если вспышка коронавируса не сойдет на нет, то и на сентябрьские выборы.
В первую очередь, важна продолжительность самого карантина. В Евроосюзе, например, он составляет примерно месяц, но по факту может быть продлён с учётом того, какие меры принимаются. Что касается России, то сейчас у ЕР идут праймериз по выдвижению кандидатов. Более того, в нынешних условиях и само голосование может перейти в онлайн-формат, что является ключевой составляющей в праймериз. И это только подготовка, а основной этап работы в ходе предвыборной кампании может стать проблемой для других партий.
Политолог добавил, что если вспышка коронавируса не пойдёт на спад, то невозможно будет использовать «традиционные для разгона 1 мая, 9 мая и летний период».
По мнению политконсультанта, директора консалтингового агентства NPR Group Дмитрия Фетисова, у основных оппонентов ЕР в скором времени и при неблагоприятном развитии эпидемиологической обстановки в стране может появиться шанс повлиять на рейтинги.
С идеологической точки зрения у оппозиции есть шансы понизить рейтинг правящей партии. Но только в том случае, если региональные власти не смогут справиться с эпидемией коронавируса. И тогда оппозиция сможет выступить с критикой неспособности властей защитить население.
Однако, отмечает он, учитывая тот факт, что партии по традиции работают с населением напрямую, сегодня у каждой политической силы есть шанс «выстрелить» удачной идеей – придумать новый формат проведения встреч с избирателями и предвыборной агитации.
Впрочем, пока партия парламентского большинства не готова отказаться от привычных встреч с людьми. Помимо добровольной самоизоляции и аутсорса единороссы сегодня озвучили своё намерение стать волонтёрами. Медведев сообщил, что однопартийцы на всех уровнях будут помогать людям на местах для борьбы с распространением коронавируса. Депутаты, сотрудники приёмных, местных и первичных отделений, сторонники будут доставлять людям продукты и лекарства на дом, а также оказывать консультационную поддержку.
Этой же работой, кстати, будет заниматься и движение президента – Общероссийский народный фронт, который организовал в 12-ти регионах волонтёрские штабы для оказания помощи пожилым людям. Им будут доставлять провизию и медикаменты.
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