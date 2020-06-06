Пандемия коронавируса внесла изменения в расписание торжеств, посвящённых празднованию юбилея Великой Победы. Президент России Владимир Путин решил не рисковать здоровьем ветеранов и многочисленных зрителей и сдвинул дату проведения торжеств на более поздний срок. Парад на Красной площади назначен на 24 июня — день, в который, по решению Иосифа Сталина, впервые произошло это событие. При этом традиционное для 9 мая прохождение «Бессмертного полка», по указанию главы государства, в целях всё той же безопасности было сдвинуто на последнее воскресение июля, когда в стране снова будет праздник Победы, и пройдёт День военно-морского флота. В Севастополе, Североморске, Санкт-Петербурге и Владивостоке на рейд встанут боевые корабли.

Из-за переноса сроков Минобороны существенно пересмотрело план проведения торжеств. Выяснилось, что к лету из кадетских и нахимовских училищ, армейских вузов и академий состоялся досрочный выпуск. В итоге, после снятия карантина, парадные «коробки» недосчитались нескольких тысяч человек. Все они были отправлены в отпуск, предшествующий последующему прибытию к новым местам службы.

Решение проблемы оказалось весьма неординарным. К участию в торжествах были приглашены армии 19 дружественных России государств. Среди них и те, которые не принимали непосредственное участие в боевых действиях на стороне Красной армии, — Китай и Индия. Это ещё и очень серьёзный политический шаг Кремля. В настоящее время указанные страны находятся в состоянии возможного вооружённого конфликта из-за приграничных территорий. Присутствие военных этих государств в Москве может стать фактором разрешения конфликтной ситуации. Ведь не исключено, что первые лица также окажутся на Красной площади. Известно, что на празднование Дня Победы Владимир Путин пригласил французского президента Эммануэля Макрона, немецкого канцлера Ангелу Меркель, председателя КНР Си Цзиньпина, американского лидера Дональда Трампа и британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как рассказали NEWS.ru в Минобороны, другое новшество касается изменения сценария торжества. Оно будет содержать прямые отсылки к параду победителей 24 июня. Мероприятие начнётся с исполнения «Юбилейного встречного марша», который звучал на Красной площади в 1945 году. Далее пройдут пешие колонны — это почти 14 тыс. человек, а затем последует традиционное прохождение боевых машин. Только в столице их задействуют 225 единиц, из которых 24 будут впервые представлены российским и иностранным наблюдателям.

Среди новинок — модернизированные танки Т-90МС и Т-80БВМ, тяжёлая БМП Т-15 с новым автоматическим боевым 57-мм модулем АУ-220, с такой модификацией пройдёт ещё одна машина — БМП-3 «Деревация-ПВО». Присутствие этой техники — своеобразный сигнал об изменениях в конфигурации сил в мотострелковых и бронетанковых подразделениях Сухопутных войск.

Т-80БВМ называют «летающим танком». На нём установлен газотурбинный двигатель, очень похожий на вертолётный. Танк создали ещё в 70-х годах прошлого века, а к 90-м сняли с вооружения, и вот недавно в обновлённом виде вернули в войска. Его особенность — в новой силовой установке мощностью 1250 л.с., которая может «питаться» любым видом топлива, а также разгонять боевую машину до скорости 70 км/ч. Но самое главное, что этот мотор прекрасно запускается без специального оборудования при температурах до минус 50 градусов и стабильно работает при повышенной влажности. Сегодня «ветераны» с новой электроникой, динамической бронёй, пушками и боеприпасами повышенного могущества стали основным ударным средством российской армии в Арктике и на Дальнем Востоке.

Про Т-15 и «Деревацию-ПВО» NEWS.ru писал ранее. Другие новинки — это зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь». Это система несёт сразу 12 ракет, способных с одинаковой лёгкостью сбить беспилотник, вертолёт, самолёт или крылатую ракету, а также позволяет бороться на дальних дистанциях практически со всем диапазоном воздушных целей, как и более старшие «товарищи», такие как комплексы С-400 «Триумф». Замначальника зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил, полковник Юрий Муравкин в интервью газете «Красная звезда» сообщил, что С-350 первыми получат приграничные и приморские зенитные ракетные полки ВКС. Из чего можно сделать вывод, что «Витязь» станет оперативной системой прикрытия на возможных направлениях удара. Например, на островах арктического региона, в Калининградской области и на Дальнем Востоке.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Будет представлена и военная экзотика — новейшие комплексы дистанционного разминирования «Листва», применяемые в ракетных войсках стратегического назначения, и, наоборот, система постановки мин ИСДМ. Машина выполнена на шасси КАМАЗа, в кузове которого находятся несколько пусковых установок противопехотных мин. Один их залп способен засеять несколько гектаров территории. Причём военные с помощью ГЛОНАСС будут точно знать, где «поселится» каждая из мин.

В Минобороны подчеркнули, что в отличие от военнослужащих, отправленных «по домам» из-за переноса Парада, вся техника была законсервирована в местах подготовки к праздничным мероприятиям. Её обслужили представители предприятий-изготовителей и покрасили в единый цвет, а зелёно-оливковые оттенки специально подбирались комиссией военного ведомства. Теперь технику снимут с хранения, и она снова пройдёт техническое обслуживание и проверку, что станет одним из важных элементов боевой подготовки экипажей машин.

Лётчиков с торжественных мероприятий не снимали. Пролёт боевых самолётов 9 мая прошёл в небе 19 российских городов. Во время нового Парада Минобороны поднимет в воздух 511 летательных аппаратов. Только над Москвой пролетят 75 единиц техники: 20 вертолётов и 55 самолётов. В прошлом году в торжестве должны были принять участие 74 летательных аппарата, однако этого не произошло из-за непогоды. В этот раз зрители смогут увидеть самолёты А-50, Ил-76, Ту-95, а также вертолёты Ми-35 и Ка-52.

Вечером того же дня во многих городах страны пройдёт праздничный салют. В Кремле и Минобороны стоимость мероприятия не комментируют. Отвлечение боевой техники, часть из которой находится на стадии государственных испытаний, стоит огромных денег, как и пятиминутный пролёт авиации над столицей. Организация приёма военнослужащих иностранных армий — также недешёвое удовольствие. Впрочем, на все эти расходы государство пошло осознанно: несмотря на форс-мажор, власти решили трижды отметить один из главных национальных праздников.