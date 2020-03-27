Парад 9 мая на Красной площади Москвы станет не только данью памяти победителям в Великой Отечественной войне, но и демонстрацией современной российской военной техники, обладающей новыми боевыми возможностями. Сергей Шойгу обещает, что из 225 боевых машин 24 покажут впервые. Уже известно, что это будут береговые ракетные комплексы «Бастион», зенитно-ракетные системы «Викинг» и «Витязь», модернизированные танки Т-90М, а также сразу три машины с новым боевым оснащением: тяжёлая боевая машина пехоты Т-15 «Армата», БМП «Курганец-25» и зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО». Их объединяет использование в составе комплексов вооружения новых автоматических пушек калибра 57 мм. Как выяснил NEWS.ru, этот калибр обеспечивает сегодня надёжное уничтожение последних модификаций американских боевых машин пехоты Bradley и немецких Puma.

БМП Т-15 «Армата» и К-11 «Курганец-25» уже демонстрировались на парадах. Однако их вооружением до последнего времени были боевые модули «Эпоха» с 30-мм автоматическими пушками. Именно в таком виде их представляли и в рамках выставки-форума «Армия» в подмосковной Кубинке. Обе машины стояли в составе экспозиции «Армия России будущего», демонстрирующей тенденции развития и перевооружения сухопутных войск.

В 2018 году Минобороны впервые показало Т-15 и зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» с новым боевым модулем с 57-мм автоматической пушкой разработки Нижегородского ЦНИИ «Буревестник» (в составе концерна УВЗ входит в Ростех) АУ-220. Гендиректор предприятия Георгий Закаменных отметил, что её темп стрельбы составляет 120 выстрелов в минуту. Боекомплект включает четыре типа боеприпасов: обычные с бронебойным и осколочно-фугасным снарядами, оставшимися в наследство российской армии от практически музейного изделия зенитной пушки С-60, и новые: с бронебойными подкалиберными, дистанционно подрываемыми на траектории полёта осколочными и управляемыми снарядами.

Тульский боевой модуль «Эпоха» с 57-мм автоматической пушкой был показан в прошлом году на коллегии военного ведомства с участием президента Владимира Путина. Его характеристики не раскрывались. Но зная, что он ведёт свою родословную всё от той же зенитки С-60, можно сделать выводы и о скорострельности, и о составе боекомплекта.

Эксперт в области бронетанкового вооружения и военной техники Сергей Суворов пояснил NEWS.ru, что менять 30-мм пушки, стоящие на вооружении всех российских БМП, хотели ещё 40 лет назад. Уже тогда наметилась тенденция резкого увеличения защищённости западных боевых машин, отметил эксперт.

Пробить лобовую броню последних модификаций американских Bradley или немецких Puma на дальностях свыше 1000 м наши БМП-2 и БТР-82А неспособны. Мощности боеприпасов 30-мм пушки, установленной на них, недостаточно, и путей дальнейшего повышения их могущества нет, — подчеркнул он.

Калибр 57 мм — последний и самый мощный в линейке лёгкого артиллерийского вооружения, объяснил NEWS.ru источник в оборонно-промышленном комплексе.

При этом он позволяет сохранить очень важную пропорцию между массой и занимаемым объёмом внутреннего пространства. Это один из самых важных факторов, влияющих на общий вес боевой машины, — отметил собеседник NEWS.ru.

По словам Суворова, масса машин напрямую влияет на их подвижность на поле боя и на оперативную подвижность войсковых соединений.

На Западе, так же как и у нас, сейчас идёт смена калибра на БМП. Они устанавливают 40-мм автоматические пушки. Под них создан специальный — телескопический боеприпас. Его особенность в том, что поражающий элемент не торчит, а утоплен в гильзу снаряда. Это позволяет сократить занимаемый боекомплектом объём в заброневом пространстве и, как следствие, общую массу боевой машины. Сергей Суворов эксперт в области бронетанкового вооружения и военной техники эксперт в области бронетанкового вооружения и военной техники

Впрочем, в настоящее время российские боевые машины пехоты остаются самыми лёгкими в своём классе. БМП-3 с установленным новым боевым оснащением и динамической защитой имеет массу чуть более 20 тонн, «Курганец-25» — 25 тонн. Американец Bradley с пушкой калибра 25 мм — от 22 до 34 тонн. Немецкая Puma с 30-мм орудием приблизилась по массе к куда более мощным и хорошо защищённым танкам — 43 тонны. Для сравнения, Т-90М с мощной композитной бронёй и пушкой калибра 125 мм легче 50 тонн. Американский M1 Abrams за последнее время «растолстел» до 70 тонн.