Пандемия коронавируса оказала мощное воздействие на всё российское (и мировое) образование — от дошкольного до послевузовского. Думается, последствия COVID-19 будут ещё долго оказывать влияние, а школьники и студенты на всю жизнь запомнят, что с ними происходило в эти дни.

Вспоминаю свой выпускной 1988 год. Тогда, в разгар перестройки, страну колыхали дебаты о своей недавней истории. В связи с кричащими разногласиями Министерство просвещения приняло решение не проводить выпускных экзаменов по истории, ограничившись собеседованием, без выставления оценок. Моё поколение запомнило это навсегда. Тогда же случилось и другое новшество — прежде вступительные экзамены сперва сдавали в столичные вузы, а затем в провинциальные. Таким образом, те, кто провалился в Москве, мог в том же году попробовать счастья у себя на родине. Однако на этот раз решили провести эксперимент с одновременной сдачей. В итоге получилось, что рисковать было нельзя — непоступившие могли запросто загреметь в армию. Поэтому конкурс в провинциальные вузы был выше, чем в самые престижные московские.

В этом году у школьников, абитуриентов и студентов неожиданностей ещё больше. Так, в Москве с 21 марта учащиеся больше не посещают школы. С большим трудом (мы об этом уже писали) удалось кое-как наладить дистанционное обучение. При этом ни городская, ни федеральная образовательные системы не показали себя пригодными к быстрой перестройке на новые методы образования в чрезвычайной ситуации.

Вслед за Москвой подтянулись регионы. Впервые в истории миллионы учащихся прекратили ходить в школу, перейдя на домашнее обучение. Теперь уже стало очевидным, что одноклассники не встретятся друг с другом, не увидят своих учителей как минимум до 1 сентября 2020 года. Так, в департаменте образования и науки Москвы объявили, что 15 мая школьникам должны быть выставлены годовые оценки (причём с 1 по 12 число занятия не проводились — «каникулы»). Затем, 18 мая, будут организованы дистанционные занятия... по желанию! В итоге разрыв общения в классах составит более пяти месяцев, с непредсказуемыми последствиями для детской психики и социализации, не говоря уже о качестве обучения. Но и это ещё не всё.

По сообщению «Интерфакса», единый государственный экзамен (ЕГЭ) может быть перенесён на середину июля или начало августа. В таком случае «начало учебного года в вузах может быть отложено на 1 октября». Поскольку студенты перестали посещать вузы тогда же, когда учащиеся — школы, то у них разрыв в нормальном образовании и общении может составить более шести месяцев. И, как сказал министр просвещения Сергей Кравцов, ОГЭ (основной государственный экзамен) в девятых классах может быть вообще отменён. Так же как и были отменены всероссийские проверочные работы.

В итоге мы имеем драматическую ситуацию. Учебный процесс в школах и вузах был прерван в самом разгаре. Нормального завершения года не получилось. Дистанционное обучение, по крайней мере, в его нынешнем виде, представляет собой в значительной степени не то профанацию, не то импровизацию. Полноценное общение ученика с учителем заменить ничем нельзя, а в данном случае речь идёт об экстренных мерах без предварительной подготовки. Кстати, нет никаких гарантий, что и школьники придут в учебные заведения именно 1 сентября.

Таким образом, в этом году из школ и вузов выходит недоученное поколение — поколение, не получившее полноценных знаний, а те, которые имеются, не будут проверены. Произошёл разрыв социальных связей — из-за самоизоляции дети обречены на одиночество, резко снизилась их физическая активность. И то, и другое чревато негативными последствиями для их психического и физического здоровья. В переходном возрасте, когда стремительно растёт и развивается не только организм, но и интеллект, психика, подростки не получают необходимого житейского опыта, рушатся их дружеские связи. Они не посещают кружков, секций, иных дополнительных занятий, не социализируются.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как профильные министерства и ведомства намерены компенсировать эти потери? Ведь дело не только в усвоении школьной программы, но и в гармоническом развитии личности. Пока что нам ничего не предлагают взамен. Также под вопросом остаётся летний отдых детей. Как и где они будут укреплять своё здоровье? В трудном положении оказались и те семьи, которые планировали для своих чад заграничное обучение, поступление в зарубежные школы и университеты. Теперь это для них, видимо, окажется чрезвычайно затруднительным делом.

Но школа — это не только учащиеся и учителя. Последним государство гарантирует оплату труда. Однако в школах трудятся сотни тысяч человек вспомогательного персонала — повара, официантки, уборщицы, охранники и т. д. Им потерю доходов никто не гарантирует, так как они официально находятся в частных компаниях на аутсорсинге. Многие из них уже оказались без работы. За последние десятилетия сформировался мощный сектор частного дополнительного внешкольного образования, в котором также заняты сотни тысяч человек. Теперь он уже полтора месяца бездействует. А фирмы, организующие обучение за рубежом? Как им всем будет помогать государство?

Думается, необходимы полномасштабные комплексные решения. Они должны включать в себя и вопросы проверки знаний, и их усвоения, и организации летнего отдыха, а также предусматривать оказание помощи тем семьям, которые из-за сложного финансового положения не смогут обеспечить его своим детям.

Одновременно профильные министерства должны подготовить на будущее методические планы, материальные и технологические ресурсы на случай возникновения подобных ситуаций. Кто может гарантировать неповторение аналогичной эпидемии или второй волны нынешней? Этот же пакет мер должен обязательно включать в себя внимание и к частному образовательному сектору, который сегодня составляет важный сегмент экономики.