https://static.news.ru/photo/eac4af10-d32c-11e9-bb61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова обратилась с жалобой в Совет по правам человека при президенте из-за публикации Associated Press.

В заявлении говорится, что журналистка агентства попросила об интервью и час разговаривала с главой ЦИК. Однако в результате материал вышел в авторском формате, сообщается на сайте СПЧ.

[Он] был наполнен цитатами из той беседы, вырванными из контекста и потерявшими свой истинный смысл, — отмечается там.

В Центризбиркоме добавили, что Памфилова просила исправить недочёты, однако эти обращения были проигнорированы.

Ранее News.ru писал, что ЦИК России обратится в Общественную коллегию по жалобам на прессу после публикации Associated Press. По данным комиссии, авторы исказили смысл и вырвали некоторые фразы из контекста.