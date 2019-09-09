Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова обратилась с жалобой в Совет по правам человека при президенте из-за публикации Associated Press.
В заявлении говорится, что журналистка агентства попросила об интервью и час разговаривала с главой ЦИК. Однако в результате материал вышел в авторском формате, сообщается на
[Он] был наполнен цитатами из той беседы, вырванными из контекста и потерявшими свой истинный смысл, — отмечается там.
В Центризбиркоме добавили, что Памфилова просила исправить недочёты, однако эти обращения были проигнорированы.
Ранее News.ru писал, что ЦИК России обратится в Общественную коллегию по жалобам на прессу после публикации Associated Press. По данным комиссии, авторы исказили смысл и вырвали некоторые фразы из контекста.