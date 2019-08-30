https://static.news.ru/photo/7eb96e4e-cbe5-11e9-944d-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: CEC Russia/via Globallookpress.com

ЦИК России обратится в Общественную коллегию по жалобам на прессу после публикации агентством «Ассошиэйтед Пресс» (АП) статьи на основе интервью председателя комиссии Эллы Памфиловой 29 августа 2019 года. По мнению ЦИК, авторы исказили смысл и вырвали некоторые фразы из контекста.

На сайте apnews.com вместо заявленного видеоинтервью был размещён авторский материал корреспондента агентства Натальи Васильевой, содержащий оценочную, политизированную трактовку заявленной темы, с включением в него вырванных из контекста высказываний председателя ЦИК России, — говорится на официальном сайте ЦИК.

В тексте заявления также говорится, что АП и ЦИК договорились о корректировке агентством содержания материала и формата опровержения допущенных в публикации неточностей. Однако, следует из официального ответа «Ассошиэйтед Пресс», позиция СМИ не поменялась.

ЦИК расценила подобные действия как нарушение требований закона РФ «О средствах массовой информации».

Как ранее сообщал News.ru, Элла Памфилова считает, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму устарели и нуждаются в обновлении. Она пояснила, что следует упростить кандидатам сбор подписей и снизить их количество, необходимое для регистрации на выборах. ЦИК подготовит поправки.