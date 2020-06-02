Памфилова: дистанционное голосование пройдёт максимум в трёх регионах

https://static.news.ru/photo/895fe612-a4c4-11ea-a3a2-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России пройдёт в дистанционном формате максимум в трёх регионах, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

По словам главы ЦИК, процедуру ввели, чтобы расширить перечень вариантов волеизъявления граждан, но нет «никаких тотальных планов» проводить плебисцит или другие кампании в электронной форме. Комиссия начала принимать заявки регионов, которые захотят организовать дистанционное голосование.

Точно могу сказать: отбор будет жёстким, и максимум может быть три региона, — цитирует Памфилову ТАСС.

Председатель комиссии добавила, что процедуру дистанционного голосования в России будут внедрять постепенно.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин назначил на 1 июля всероссийское голосование по поправкам в Конституцию России, которые среди прочего позволяет ему остаться главой государства после 2024 года.