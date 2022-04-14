Совбез рассмотрит доклад о технологической «колонизации» России

Доклад о повсеместном внедрении в России западных технологий, с которыми начались трудности после усиления антироссийских санкций, будет направлен в Совет безопасности РФ и президенту Владимиру Путину. Как стало известно NEWS.ru, в документе будет обоснован тезис о «современной колонизации» России западными странами и названы причины и вероятные виновные в том, что российские технологии оказались недостаточно развиты.

О содержании готовящегося доклада рассказал NEWS.ru член Совета при президенте по правам человека Кирилл Кабанов. По его словам, система, которая привела к технологическому доминированию Запада, была построена в 1990-е годы с приходом в Россию иностранных консалтинговых и аудиторских компаний. Речь идёт о «большой четвёрке» аудиторских организаций (британские Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и нидерландская KPMG) и «большой тройке» консалтинговых компаний (американские McKinsey & Company, Boston Consulting Group и Bain & Company).

Эти организации, по словам члена СПЧ, сначала давали рекомендации для крупного бизнеса и оценивали его деятельность. После начала процедуры вхождения России во Всемирную торговую организацию (ВТО) вся отчётность российских организаций должна была проходить через эти компании. Кроме того, их заключение требовалось для получения денег от Международного валютного фонда (МВФ).

Мы сегодня говорим, что у нас практически ничего нет, потому что там были целые рекомендации, что не надо развивать российские технологии. Это один из механизмов современной колонизации, — сказал Кабанов.

Правозащитник подчеркнул, что консалтинговые и аудиторские компании «входят в систему международных элит» и «взаимодействуют напрямую со спецслужбами». Требования, предъявляемые западными компаниями, были обязаны выполнять в том числе публичные акционерные общества с государственным участием, такие как «Аэрофлот», и даже госкорпорации, такие как Ростех. При этом, уверен Кабанов, в «странах, которые являются основными выгодоприобретателями», эти организации проводили аудит лишь номинально.

Кирилл Кабанов Илья Питалев/РИА Новости

По мнению члена СПЧ, в Россию «пустили шпионов» и произошло это из-за зависимости представителей элиты от западных стран.

Надо проводить огромный анализ их деятельности, выявляя агентурную сеть, и давать оценку их деятельности, — подчеркнул Кабанов.

Об остановке деятельности в России после начала военной операции объявили все упомянутые консалтинговые компании. Однако правозащитник уверен, что они продолжили работу, просто поменяв вывески, и это также даёт основание считать их разведывательными структурами, которые занимаются не только экономическим, но и политическим шпионажем.

На вопрос о том, не является ли повсеместное использование западных технологий последствием глобализации, Кабанов отвечает, что на самом деле зависимость от иностранных комплектующих внедрена специально. По его мнению, «кто-то придумал глобализацию».

Среди изначально виновных в текущем положении дел Кабанов назвал Анатолия Чубайса (в марте покинул должность спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития и уехал из страны) и Егора Гайдара (умер в 2009 году). Также, по мнению правозащитника, вина лежит на Центре стратегического развития, а поддержку этим действиям во многом оказывало российское правительство.

С начала военной операции на территории Украины многие страны мира начали вводить жёсткие санкции, направленные на российскую экономику. Уже к началу марта Россия стала мировым лидером по количеству введённых санкций. Многие ограничения связаны с экспортом российских товаров, другие блокируют финансовую деятельность отдельный компаний, олигархов и официальных лиц. Однако болезненными оказались ограничения, наложенные на российский импорт, а также отказ многих компаний работать на российском рынке.

Так, из-за ограничений с проблемами столкнулись многие отрасли страны. После запрета на лизинг самолётов большинство авиакомпаний прекратили полёты за рубеж: их лайнеры были взяты в лизинг в иностранных государствах и могли быть арестованы. Летать за рубеж продолжили самолёты, находящиеся в собственности у российских авиакомпаний, а также произведённый в РФ SSJ-100. Но и они требуют обслуживания, невозможного в условиях санкций.

Проблемы, по словам аналитиков, ждут и телекоммуникации. По мере износа оборудования сбои в работе операторов связи могут начаться уже через полгода. Такая же ситуация может ожидать и транспортную инфраструктуру. Существование проблемы ранее признал президент России Владимир Путин.

Мы заинтересованы в сотрудничестве с высокотехнологичными экономиками. Но в чём проблема? В ходе этого сотрудничества мы «подсели» на чужие технологии и чужие высокотехнологичные продукты, — говорил глава государства 12 апреля.

При этом сам Путин уверен, что другие страны предпринимали «действия и шаги вне правил», чтобы остановить развитие российских технологий. В качестве примера он привёл разработку самолёта МС-21: как только РФ продвинулась вперёд в его разработке, «сразу же — шлёп — и закрыли нам композитные материалы», чтобы он не вышел на рынок быстрее Boeing, сказал президент.