Известия: перевозчики приземлили треть российского авиапарка

Российские авиаперевозчики в марте отправили на стоянки 246 самолетов Boeing и Airbus в 30 крупнейших авиагаванях страны. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные сервиса отслеживания полетов Flightradar. По представленным данным, 76 бортов не поднимаются в воздух около месяца, ещё 170 от 7 до 20 дней.

В крупнейшем российском аэропорту Шереметьево припарковано 116 лайнеров, в Домодедово 25, во Внуково базируется 47 бортов. Кроме того от 1 до 12 самолётов расположились в аэропортах Санкт-Петербурга, Сочи, Новосибирска, Екатеринбурга, Уфы, Минеральных вод, Красноярска, Сургута, Владивостока и Хабаровска, — сообщает издание.

Таким образом, учитывая суда, которые находятся в ангарах с февраля, треть всего иностранного авиапарка России (325 из 980) прервала полёты с начала весны.

В начале марта Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям с самолётами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж, а также перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в Россию. Решение было принято на фоне массовых арестов воздушных судов РФ за рубежом.

Позже президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках в Воздушный кодекс и другие акты, который даёт возможность регистрировать права на иностранные самолёты, находящиеся в лизинге у российских компаний. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, направлен на то, чтобы сохранить парк иностранных самолётов и эксплуатировать их на внутренних линиях.