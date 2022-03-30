Стало известно о прекращении обслуживания двигателей для SSJ100

Российско-французская компания PowerJet, которая занимается выпуском двигателей SaM146 для самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), прекратила их техобслуживание. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к авиапрому. Это произошло после того, как Европейский союз и США ввели санкции против России.

Полностью прекратились поставки запчастей для SaM146, техподдержка и ремонт двигателей, включая возврат ранее отремонтированных, предоставление их в лизинг, — сообщает агентство.

Для продолжения эксплуатации Sukhoi Superjеt 100 Министерство промышленности и торговли предложило использовать зaпасы, сформированные PowerJуt еще до санкций. Для этого было предложено узаконить передачу имущества откaзавшихся от бизнеса в России иностранных компаний в управление роcсийским предприятиям.

9 марта стало известно, что работы по созданию импортозамещённой версии самолёта Sukhoi Superjet 100 будут ускорены. Как сообщалось, отечественный двигатель ПД-8, предназначенный для него, может быть сертифицирован раньше запланированных сроков. Первоначально на создание импортозамещённой версии лайнера отводился срок до конца 2024 года.