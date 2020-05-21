Отказ США от «Открытого неба» расценили как новую гонку вооружений

https://static.news.ru/photo/7486c4f4-9bcd-11ea-a33d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Felix Hörhager/dpa/Global LOok Press

Отказ США от Договора по открытому небу станет предпосылкой для последующей гонки вооружений. Такое мнение высказал глава Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии при Общественной палате Сергей Орджоникидзе.

Именно к этому ведёт дело нынешняя администрация США, обрушивая все международные договоры по ограничению вооружений. Этот шаг с точки зрения безопасности Орджоникидзе расценил как «большую ошибку» американского руководства.

Такой шаг станет своего рода прелюдией к новой гонке вооружений, — цитируют представителя ОП «Известия».

Эксперт отметил, что Договор по открытому небу напрямую связан с Договором о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который истекает в феврале следующего года. И его продление также находится под большим вопросом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что анонсированный выход Вашингтона из Договора по открытому небу прокомментировал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, в организации обеспокоены, поскольку решение Белого дома может серьёзно сказаться на международной обстановке.