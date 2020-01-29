Дважды проколовшегося главу Чувашской республики Михаила Игнатьева исключили из рядов «Единой России». Конечно, не советские времена, когда после сурового оклика — «Партбилет на стол!» — провинившийся фактически получал «волчий билет». Тем более, что на местах скорее единороссы зависят от административного ресурса губернатора, чем, наоборот, тот нуждается в партийных активистах. Но против федерального админресурса правящей партии Игнатьеву устоять будет трудно. Тем более, что наказание несдержанного, «барствующего» начальника превращено в публичную демонстрацию готовности фракции очищать свои ряды. А, значит, чувашскому руководителю придётся, скорее всего, покинуть в самом недалёком будущем и свой пост. Да и перевыборы у него в этом сентябре. Притом, что пока Михаил Игнатьев, что называется, хорохорится и даже призывает все политические силы республики сплотиться и быть ради благих целей выше узкопартийных интересов. А своё послание региональному парламенту он и вовсе завершил народной поговоркой — «от добрых дел не устал».

Между тем, вот уже почти год Игнатьев в разного рода политологических докладах числится кандидатом на выход наряду с совсем уж провалившимися губернаторами. И главная проблема его заключалась не в барстве, не в презрении к трудовому народу в лице полковника МЧС и даже не в свойственном многим провинциальным начальникам желании «мочить журналистов». А в состоянии здоровья. Как раз в той самой причине, которую обычно лицемерно используют при отставке, чтобы прикрыть реальный провал в работе.

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На самом же деле губернатор перенёс инсульт — серьёзный, для многих смертельный недуг. Но прошёл довольно затяжную реабилитацию, всё-таки восстановился. Однако некоторое время республика действительно была без своего главы. А потом и сам Игнатьев чувствовал себя не слишком уверенно и даже на встречах с населением позволял таинственные реплики типа «Задавайте вопросы, пока я ещё здесь!». К тому же, как утверждали, в Москве он, дескать, получил с течением времени некие гарантии, что в силу объективных причин трогать его не будут. И вроде бы дела в республике пришли в нужное равновесие. И тут он сам на себя выдал неожиданный компромат, причём дважды. Хотя с заснятым кем-то эпизодом с раздачей ключей зажигания от пожарных машин далеко не всё ясно. Супруга чувашского лидера утверждала, что видео, попавшее в Интернет, смонтировано.

Так или иначе, но проделки Михаила Игнатьева очень удачно легли «на ракетку» идеологам правящей партии. В его проступках увидели перспективу удачной пиар-кампании. Колесо закрутилось. Игнатьев, по мнению членов партийной комиссии по этике, не разоружился перед фракцией, не раскаялся слёзно. А потому, в конце концов, был исключён решением генерального совета партии. Хотя по логике вещей принимать его должна первичная организация в республике.

Трудно сказать, действительно ли Игнатьев хуже коллег-губернаторов, замеченных в распиле бюджетов, в непотизме, в расстановке родственников и друзей на хлебные позиции в местном бизнесе. А потому хотелось бы услышать оценку его реальной деятельности. Может, действительно республиканский правитель не только хамоват, но и неэффективен. Или всё-таки у него в столице не оказалось влиятельных покровителей?