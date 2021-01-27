Организаторов акций в поддержку Навального сравнили с Гитлером

https://static.news.ru/photo/0824b39c-60b8-11eb-afc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров сравнил организаторов несогласованных акций протеста, состоявшихся 23 января, с лидером фашистской Германии Адольфом Гитлером.

Он назвал политическим браконьерством ситуацию, «когда переходят красную черту, когда откровенная гапоновщина выходит на улицы».

Мы с вами из истории знаем, чем это заканчивается. Это можно сравнить с тем, что произошло в 1945 году, когда <...> обезумевший Гитлер молодых ребятишек бросил под советские танки, которые захватывали Берлин. Молодёжь бросил, — цитирует выступление Макарова в Заксобрании РИА Новости.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии. Выходить на шествия людей призывали сторонники политика. В то же время МВД и Генпрокуратура предупреждали об ответственности как организаторов, так и самих участников акций.

Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти готовы к диалогу с недовольными гражданами. Однако, добавил он, с «молодчиками», совершающими противоправные деяния в ходе несанкционированных уличных протестов, никакого разговора быть не может.