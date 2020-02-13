https://static.news.ru/photo/f10582ba-4eeb-11ea-ab7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ammar Safarjalani/Global Look Press

Появилась видеозапись отражения силами сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску. Кадры опубликовало агентство SANA.

Инцидент произошёл в ночь на 14 февраля. По предварительным данным, ракеты были выпущены со стороны Голанских высот на юго-западе страны. Ролик демонстрирует работу сирийских зенитных комплексов. Всё происходящее сопровождается гулом. По данным телеканала Al-Ekhbariya, цели в сирийской столице были поражены .

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидер Турции обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в провинции Идлиб. Эрдоган пообещал, что турецкие военнослужащие начнут атаковать сирийские правительственные войска вне идлибской зоны деэскалации, если те будут продолжать наступательные манёвры в провинции.