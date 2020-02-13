Появилась видеозапись отражения силами сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску. Кадры
Инцидент произошёл в ночь на 14 февраля. По предварительным данным, ракеты были выпущены со стороны Голанских высот на юго-западе страны. Ролик демонстрирует работу сирийских зенитных комплексов. Всё происходящее сопровождается гулом. По данным телеканала Al-Ekhbariya, цели в сирийской столице были
Ранее NEWS.ru сообщал, что лидер Турции обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в провинции Идлиб. Эрдоган пообещал, что турецкие военнослужащие начнут атаковать сирийские правительственные войска вне идлибской зоны деэскалации, если те будут продолжать наступательные манёвры в провинции.
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