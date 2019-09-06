https://static.news.ru/photo/61981212-d0ad-11e9-a262-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Фотография трёх военных, погибших в Сирии 3 сентября, появилась в распоряжении журналистов. На снимке — возложенные к портретам военных цветы.

Снимок публикует РБК . Его подлинность изданию подтвердил источник, знакомый с обстоятельствами их смерти.

Первыми о случившемся сообщили «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник. По его данным, группа из восьми человек двигалась в опорный пункт в районе населённого пункта Джурин, который входит в зону деэскалации Идлиб. Примерно за 30 м до наблюдательного поста произошло два взрыва мин ОЗМ-72, осколки которых убили троих и сильно ранили двоих солдат.

Погибшие — старший лейтенант Кирилл Никонов, капитан Дмитрий Сысков и майор Роман Мицык — служили в силах специальных операций российской армии. Ранее «Блокнот Волгодонск» сообщил, что гибель Никонова подтвердили его родственники. У него остались жена и двое детей.

Министерство обороны РФ информацию о гибели трёх российских военнослужащих опровергло, писал News.ru.