Фотография трёх военных, погибших в Сирии 3 сентября, появилась в распоряжении журналистов. На снимке — возложенные к портретам военных цветы.
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Первыми о случившемся сообщили «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник. По его данным, группа из восьми человек двигалась в опорный пункт в районе населённого пункта Джурин, который входит в зону деэскалации Идлиб. Примерно за 30 м до наблюдательного поста произошло два взрыва мин ОЗМ-72, осколки которых убили троих и сильно ранили двоих солдат.
Погибшие — старший лейтенант Кирилл Никонов, капитан Дмитрий Сысков и майор Роман Мицык — служили в силах специальных операций российской армии. Ранее «Блокнот Волгодонск» сообщил, что гибель Никонова подтвердили его родственники. У него остались жена и двое детей.
Министерство обороны РФ информацию о гибели трёх российских военнослужащих опровергло, писал News.ru.