Сергей Лавров, один из самых популярных министров, возглавляющий МИД России с 2004 года, вновь остаётся на своём посту. И это после многочисленных утечек о том, что он по классическому варианту устал и собирается уходить. Сам. Впрочем, его усиленно провожали ещё накануне президентских выборов. Знатоки политических кулис вслух прикидывали шансы его преемников. Но Лавров остался и тогда, и сейчас, когда был прекрасный шанс в рамках правительственной «реновации» тихо и с почётом выбрать себе какое-нибудь более спокойное поприще. Весьма характерно, что когда его накануне окончательного оглашения состава нового правительства пытали на счёт его политического и человеческого будущего, он по-дипломатически уходил от прямого ответа и вспоминал, что неоднократно исполнял обязанности. И теперь чувствует себя в таком статусе вполне комфортно.

Как мог бы подвести итог их беседы президент: «А вас, Лавров, попрошу остаться». Сергея Викторовича всё-таки уговорили остаться на своём посту. До какого момента? Не исключено, что до очередных американских президентских выборов — то есть до середины ноября нынешнего года. А, может, и на весь переходный период формирования новой или новой старой штатовской правящей команды. А потом, как ситуация сложится. Иными словами, президент пока не видит достойной замены Лаврову, хотя претендентов вроде бы и немало. От многочисленных замов до главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Кирилла Дмитриева, которого молва в этот раз усиленно сватала на Смоленскую, и бывшего мидовца, а ныне президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Притом, что все уже давно привыкли: кадровые решения президента зачастую непредсказуемы. И президент действительно искал политика, который не был бы связан с мидовскими кланами и смог бы начать перестройку консервативного ведомства, которая давно назрела.

Тем более, что уход Лаврова и приход в его кабинет нового человека неизбежно привел бы к уходу и «поколения Лаврова», которое пока играет в высотке на Садовом кольце решающую роль. А на такой глобальный поворот Кремль пока не готов. Обстановка в мире требует стабильности внешнеполитического ведомства.

Между тем, примечательно другое. Очень долго, что называется, в кулуарах было распространено мнение, что Лавров остаётся, скорее, техническими министром, то есть ответственно выполняющим указания и установки, которые спускаются ему из Кремля. А вот первую скрипку в определении внешнеполитического курса и во влиянии на самого президента играет советник Путина Юрий Ушаков, перешагнувший уже семидесятилетний рубеж. Однако до сих пор и Ушаков, и Лавров, олицетворяющие старую гвардию американистов с ещё советским опытом, оставлены на своих постах. А будь Лавров просто техническим министром, вряд ли бы его карьера длилась так долго. В некотором смысле он повторяет практику своих ещё советских предшественников: сколько уже американских госсекретарей сменилось за прошедшие пятнадцать лет, а их российский коллега готов встретить для диалога и очередного трамповского назначенца. В некотором смысле Лавров играет роль дуайена корпуса министров иностранных дел великих держав, а потому мог себе позволить отчитать в суровых выражениях одного из дерзких британских коллег. И такая позиция ценна сама по себе.

В марте Сергею Викторовичу — семьдесят лет. Может, конечно, это новый тренд. Хотя правительство явно помолодело. Так или иначе, но его уговорили остаться, наверняка сделав некие посулы на будущее. А какие? Узнаем позже.