Обновление без обязательств: как праймериз в «ЕР» повлияют на новую Госдуму

В «Единой России» завершился приём заявлений на праймериз по отбору кандидатов в Госдуму. Внутрипартийное голосование будет проходить с 24 по 30 мая на портале «Госуслуги», его результаты подведут 1 июня, а итоговые списки кандидатов утвердит съезд политической организации. Как сообщил председатель федерального оргкомитета предварительного голосования Александр Карелин, желание стать кандидатом в нижнюю палату изъявили более 7,6 тысячи человек, из которых 48% беспартийные. В их числе как медийные персонажи — спортсмены, артисты и телеведущие, которых, как сообщалось ранее, собираются «отсеять» от сентябрьских выборов, так и привычные партбюрократы с миллионерами. Немало среди претендентов и новых лиц из числа волонтёров и лояльных властям активистов. NEWS.ru узнал, с какой политической физиономией партия власти подходит к очередной федеральной избирательной кампании.

Ожидаемые «неожиданные» кандидаты

Ещё с прошлого года аналитики предрекали, что на выборы-2021 «Единая Россия» вместо спортсменов, деятелей шоу-бизнеса и прочих селебритис якобы намерена выдвигать профессиональных начальников, от которых якобы будет больше пользы. Однако пока на праймериз выдвинулись как известные лоялисты из числа спортсменов, артистов и телевизионных деятелей, так и довольно неожиданные персонажи. Например, много шума наделала экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова, которая решила попробовать себя кандидатом в кандидаты «Единой России» от депрессивной Ивановской области. От того же региона выдвинулась олимпийская чемпионка по лыжам Елена Вяльбе, от Тюменской области свои силы в политике решила попробовать биатлонистка, руководитель областной спортшколы олимпийского резерва по лыжным гонкам Луиза Носкова, от Кировской области — телеведущая, поборница права на ношение оружия и бывшая американская арестантка Мария Бутина.

В Подмосковье по одинцовскому округу намерен выдвинуться певец Денис Майданов — давний сторонник «центральных убеждений», лауреат премий ФСБ и Минобороны. Примечательно, что он собирается баллотироваться в Госдуму по округу, от которого сейчас избрана депутатом Госдумы телеведущая Оксана Пушкина. В рядах единороссов смотрится она явно как «белая ворона», отстаивающая нелюбимые консерваторами феминистские ценности, не исключено что именно из-за этого и отказалась от участия в избирательной гонке за мандат в нижней палате VIII созыва.

Впрочем, несколько телевизионных деятелей также заявились на праймериз: это ведущий программы «60 минут» Евгений Попов и создатель передач о животных и путешествиях Тимофей Баженов — оба они решили попытать счастье в столичных избирательных округах. Кроме того, от Москвы выдвигается в Думу действующий парламентарий и бывший диктор программы «Время» Пётр Толстой, а от Воронежской области — его бывший коллега по ТВ-ремеслу и нынешний по законодательному — Евгений Ревенко.

Весьма интересная ситуация, как заметил РБК, наблюдается в Адыгее. Там по одномандатному округу, выдвигается один из наиболее влиятельных парламентариев и лоббистов — Владислав Резник. Как и в преддверии выборов 2016 года, на этот раз против него на праймериз не выставился ни один конкурент. Источники в партии власти сообщили изданию, что Резник должен пойти на выборы самовыдвиженцем, а округ «берегут для него».

Нынешний спикер Госдумы Вячеслав Володин пошёл на праймериз в своей родной Саратовской области. А вот генсек партии власти Андрей Турчак в Госдуму не выдвигается, по некоторым данным он будет баллотироваться в заксобрание Псковской области для последующего назначения в Совет Федерации.

Вячеслав Володин Сергей Булкин/NEWS.ru

Как заявил председатель федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России» Александр Карелин, треть участников праймериз представляют общественные и волонтёрские организации. Средний возраст кандидатов — 41 год, а каждый третий заявившийся — моложе 35 лет. Из всего 7624 кандидатов, подавших документы на участие в процедуре, 52% являются членами партии, 48% — беспартийные.

Это, с одной стороны, демонстрирует активность представителей партии на местах. Но мы также видим, что существенно возросло количество деятельных людей из самых разных сфер, которые реализуют общественные, социальные, экономические проекты, готовы заниматься ими дальше не только в масштабах своего региона, но и всей страны, — сказал Карелин.

Между тем, независимые и аналитики сообщают, что в разных регионах партия власти использует административный ресурс: бюджетников, чиновников, а также родителей школьников вынуждали принять участие в праймериз «Единой России», а также в тестировании системы интернет-голосования. Причём, происходит это не только на федеральных праймериз, но и региональных. К примеру, в Томске администрация местного педагогического университета якобы призывала студентов проголосовать за ректора Андрея Макаренко, который собирается стать кандидатом в областную думу.

Андрей Макаренко tspu.edu.ru

Много-много волонтёров

Всего по подсчётам партийцев из 336 действующих думских единороссов на праймериз зарегистрировались 228 (по другим данным — 236). Перед выборами-2016 из действующих парламентариев в предварительном голосовании участвовали 193 человека из 238 членов фракции «ЕР», ещё около полусотни из них не прошли отбор. Таким образом осенью в Госдуме обновится как минимум 30% единороссов. По мнению директора Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова в партию придут певцы, шоумены, инстаблогеры, все те, «чьё взросление пришлось на „путинские нулевые“».

Однако, как считает политолог Аббас Галлямов, это не предусматривает политических изменений в стране. Он уверен, что процедура предварительного голосования в нынешнем виде — это фикция.

Никаких сущностных изменений смена депутатских фамилий не предполагает. «Единая Россия» как была, так и останется полностью подконтрольной Кремлю бессловесной машиной для голосования. Процедура праймериз — это фикция, которая на самом деле никого ни в чём не убеждает. По сути, её можно было давно отменить, самой партии жилось бы после этого намного легче — не надо было бы притворяться, фальсифицировать. Но «Единая Россия» даже на это не способна. Она просто плывёт по течению. Аббас Галлямов политолог политолог

Его коллега Константин Калачёв так же уверен, что несмотря на частичную смену депутатского корпуса, курс «Единой России» останется прежним. Качественные изменения могут быть с точки зрения выстраивания системы обратной связи, большей открытости, активного присутствия в соцсетях и навыках коммуникации.

Партия «Единая Россия» — это инструмент президента Владимира Путина. Как сказал в свое время один из видных деятелей голлисткой партии во Франции: «Мы принадлежим де Голлю, де Голль не принадлежит нам». Так что, курс будет прежним. Лица партии в Госдуме поменяются. Одних системных людей сменят другие. Многие выглядят весьма привлекательно. Возьмите хоть Татьяну Буцкую — лидера «Совета матерей». Социально-ориентированная, неравнодушная. Есть и другие примеры общественников, волонтеров. Но голосовать они в Думе будут, подчиняясь фракционной дисциплине. Константин Калачёв руководитель компании «Политическая экспертная группа» руководитель компании «Политическая экспертная группа»

Собеседник NEWS.ru подчёркивает, что праймериз должны убедить избирателей в наличии конкурентности в партийной жизни, что при отборе кандидатов «Единая Россия» советуется с гражданами, а также, что у неё не только «народная программа», но и «народные кандидаты», прошедшие сквозь сито предварительного голосования. Для сторонников «ЕР» этот шаг в имиджевом позиционировании партии выглядит правильным, считает Калачёв. По его мнению, главное тут — не перегнуть с административной мобилизацией и не вызвать обратный эффект.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Партия власти, как подчёркивает Калачёв, должна быть заинтересована в том, чтобы праймериз были инструментом отбора лучших, а их процедура выглядела прозрачной. Многое зависит и от информационного сопровождения. Например, рассказов о реально конкурентной ситуации в ряде округов, демонстрации истории успеха «простых» людей, показа, что интрига и непредсказуемость может быть и на предварительном голосовании.

«Единая Россия» хочет получить человеческое лицо, избавиться от клише «партия чиновников». Тут многое будет зависеть от успешности или неуспешности партийного пиара, — полагает Калачёв.

Процедура праймериз, по его словам, несёт в себе все плюсы и минусы обычного голосования в нынешних российских условиях, и модераторам предварительного голосования в регионах может хотеться предсказуемости и управляемости. Из-за этого ставка делается на мобилизацию электората. Отсюда появляются сигналы о принуждении бюджетников регистрироваться на «Госуслугах» и голосовать.

Ни одни выборы в России не обходятся без использования админресурса. Но используется он по-разному. Можно людей попросить, можно от людей потребовать. Если речь идёт о том, что кого-то просят принять участие в голосовании, то это не принуждение. Принуждение — это когда требуют под угрозой увольнения. Но самой партии такие истории категорически невыгодны. Что, впрочем, не страхует от перегибов, — обращает внимание политолог.

Он не исключает, что некоторые обвинения могут быть частью компании оппонентов и чаще всего подобная информация основывается на слухах. В иных случаях люди бояться открыто говорить о фактах принуждения, либо просьбы и рекомендации превращаются по дороге в «административное насилие». Собеседник NEWS.ru при этом уверен, что в руководстве партии власти есть понимание, что при нынешнем рейтинге «Единой России» (который, по данным фонда «Общественное мнение», упал в мае с 33% до 30%) праймериз должны добавлять очки, а не отнимать.

Директор исследовательского центра «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева полагает, что в целом «Единой России» удалось разнообразить состав участников в той мере, в какой это возможно в существующих условиях. Практически треть из них — представители общественных организаций, волонтёры и активисты. В качестве дополнительной ресурсной базы выступили не только традиционные представители ОНФ, но и победители кадровых проектов «Полит Стартап», акции «МыВместе», «Лидеры России, Политика».

Попадут ли они в итоге в состав будущей Думы — сейчас говорить преждевременно. Но, конечно, профессиональная когорта депутатов, вероятнее всего, останется в Думе. Речь идёт о таких политиках, как Павел Крашенниников, Вячеслав Никонов, Андрей Макаров. Подавляющее большинство председателей думских комитетов заявились в праймериз. Губернаторов — считанные единицы (Свердловская и Нижегородская области), вероятно, они возглавят территориальные группы по решению съезда. Екатерина Курбангалеева политолог, директор исследовательского центра «Особое мнение» политолог, директор исследовательского центра «Особое мнение»

Она отмечает, что административные ухищрения регионов при подведении итогов праймериз не исключены, но их доля не будет столь значительна, учитывая, что портал «Госуслуги», через который происходят регистрация и голосование, «можно считать определённым гарантом честности подсчёта голосов».

По мнению Курбангалеевой, партия старается отвечать на запрос на обновление, учитывая, что 30% действующих депутатов выбывают из предвыборной гонки, а также наличие высококонкурентных округов, где исход праймериз не ясен. Однако пока неизвестно, насколько это поможет «Единой России» получить дополнительные голоса, и насколько новоиспеченные депутаты будут эффективны в Госдуме.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.