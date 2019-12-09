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Вопрос цены поставок Минску российского газа должен быть согласован в ближайшие две недели. Об этом сообщил посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.

Дипломат раскрыл эту информацию, комментируя итоги переговоров президентов двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина, передаёт БелТА. Что касается газа, мы обменялись позициями, они зачастую не совпадали, но в конце...