Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что два дополнительных пункта выдачи паспортов России жителям отдельных территорий Украины откроют в Ростовской области.
По его словам, число заявлений растёт регулярно,
В настоящий момент в помещениях для учреждений завершается ремонт.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал бороться за «потерявшихся» жителей самопровозглашённых народных республик на востоке страны. Он заявил, что данные опроса, согласно которому большинство жителей Донбасса хотят жить в России, неверны. По мнению украинского лидера, граждан, которые получили российский паспорт, необходимо вернуть. При этом те, которые считают себя только русскими, вольны делать свой выбор и могут уехать, писал NEWS.ru.
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