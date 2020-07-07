Единый день голосования 13 сентября должен расставить все точки над «i» для новых политических брендов, зарегистрированных Минюстом и допущенных к участию в выборах. Отдельно говорят о «старой» партии «Народ против коррупции», которую на днях возглавил двоюродный племянник главы государства Роман Путин. По мнению ряда экспертов, именно этот новый политический бренд может стать серьёзным конкурентом «Единой России» уже на ближайших выборах.

Завершив процесс общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, Россия вступила в новый электоральный цикл. В сентябрьских выборах могут участвовать 42 политические партии, официально зарегистрированные Минюстом. В то же время, помимо постоянных участников избирательных кампаний, своих кандидатов на ближайших выборах пока выдвигают лишь несколько новых партий. Впрочем, до окончания процесса регистрации ещё остаётся около месяца, сообщил NEWS.ru член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

Сроки выдвижения и регистрации кандидатов регулируются соответствующими региональными законами, они могут отличаться от региона к региону. Окончательный список зарегистрированных кандидатов по всем выборам в единый день голосования 13 сентября можно будет узнать в конце первой декады августа. Евгений Шевченко член ЦИК РФ член ЦИК РФ

Наиболее активно сегодня работают несколько новых политических сил. Так, по имеющейся информации, партия «Новые люди» планирует принять участие в выборах в 12 регионах, «За правду», возглавляемая писателем Захаром Прилепиным, — как минимум в двух, а «Партия прямой демократии» рассматривает возможность участия своего кандидата на довыборах в Госдуму от Ярославской области, а также выборах в заксобрания Новосибирской и Воронежской областей. Ещё одно политическое движение «Народ против коррупции» пока на текущих выборах не заявилось. Зато партия в разгар кампании эффектно напомнила о себе, избрав в качестве своего лидера родственника президента России Романа Путина.

Основатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев Новые люди

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов считает, что в текущем электоральном цикле у новых партий есть все шансы добиться определённых успехов.

После принятия поправок в Конституцию, у людей есть очень серьёзный запрос на перемены. Кроме того, если партии смогут адаптировать свою программу под конкретные запросы жителей отдельного региона, то у них появляются хорошие шансы, так как за последние полгода классические партии и несистемная оппозиция полностью себя дискредитировали. Григорий Добромелов директор Института прикладных политических исследований директор Института прикладных политических исследований

Эксперт также отметил, что политическим партиям сейчас предстоит грамотно расставить приоритеты, выбрав не только нужный регион, но правильных кандидатов. Аналогичное мнение высказывает и политолог Дмитрий Гусев, подчёркивая, что успех той или иной политической силы будет зависеть от региона, где будут развёрнуты основные силы. По его словам, новичкам следует «сконцентрироваться на одном-двух регионах».

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв считает, что на успех в предстоящей кампании могут рассчитывать лишь три новые политические силы — «За правду», «Новые люди», «Партия прямой демократии».

Каждой из этих партий нужно найти один регион, где региональные власти не только не будут противодействовать, но и, может быть, даже окажут содействие. Это вполне реально. С учётом того, что есть запрос на что-то новое и опять-таки, полагаю, что в один регион можно вложиться, найти приличных кандидатов и технологов, найти деньги. Думаю, что в сентябре мы услышим о локальных успехах некоторых новых партийных брендов. Константин Калачёв руководитель компании «Политическая экспертная группа» руководитель компании «Политическая экспертная группа»

Осложнить новый электоральный сезон новичкам может вопрос возможных досрочных выборов в Государственную думу, уверен президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Наилучший вариант для них всё-таки следующий год, чтобы нормально раскачать повестку. И если новые партии покажут результат в сентябре, то на них имеет смысл делать ставку и в дальнейшем. Если же у них будут небольшие рейтинги по итогам года, то их основная задача — отбить электорат у основных конкурентов и в идеале получить себе финансирование. Дмитрий Абзалов президент Центра стратегических коммуникаций президент Центра стратегических коммуникаций

Вопросы среди экспертов вызывает и активизация партии «Народ против коррупции». Политическое объединение может в итоге оказаться главным конкурентом на выборах у «Единой России», считает Абзалов.

Официальный сайт Общероссийской политической партии «Народ против коррупции»

В свою очередь Калачёв назвал электоральные перспективы партии Романа Путина «самыми сомнительными».

Дело в том, что наши люди не очень любят, когда родственники сильных мира сего идут в политику. Кроме того, тема борьбы с коррупцией конечно важна, но не входит в число наиболее волнующих и самых значимых для населения тем. Хотя ясно, что есть ряд руководителей, которые готовы расстараться только в силу того, что там есть племянник Путина, чтобы партия получила какие-то проценты. Другой вопрос — а что там есть кроме племянника президента? И на каких кейсах борьбы с коррупцией эта партия собирается строить свою кампанию? Название обязывает ведь. Сейчас — это 15 минут славы, проект, стремящийся к нулю, — уверен эксперт.

Помимо новичков на выборы заявились и уже знакомые региональному избирателю «Коммунисты России» и «Зелёная альтернатива». Впрочем, по мнению экспертов, интерес к ним в текущем году не такой большой как раньше, и именно новые партии сегодня могут рассчитывать на хоть какой-нибудь положительный результат перед думскими выборами.