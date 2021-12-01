«Кобылкин с возу»: за что топ-управленец расплачивается карьерой

Предстоящий 4 декабря съезд «Единой России» всё же не обойдётся без сенсаций. С большой долей вероятности, с позиций заместителей секретаря генсовета партии Андрея Турчака уйдут замглавы фракции в Госдуме Евгений Ревенко, сенатор Андрей Климов, а также глава комитета по экологии и природным ресурсам Дмитрий Кобылкин. Собственно, именно с последней политической фигурой и связана основная интрига. Инсайдеры NEWS.ru утверждают: Кобылкина, успевшего хорошо зарекомендовать себя на разных этажах вертикали власти, отодвигают на политические задворки. Как оказалось, у «антикобылкинского» движения находятся вполне объективные причины.

Стремительная карьера

На съезде ЕР 4 декабря Дмитрий Кобылкин рискует остаться без кресла заместителя секретаря генсовета. Этот партийный пост он получил вскоре после ухода с должности министра природы и экологии в ноябре прошлого года. Источник NEWS.ru в «Единой России» утверждает, что официально кадровые перемены связаны с тем, что Кобылкину предстоит сосредоточиться на работе в обновлённом составе Госдумы — там он возглавил комитет по экологии и природным ресурсам.

Между тем, источники в окружении самого Кобылкина, а также представители экспертного сообщества полагают, что дело отнюдь не в его плотном думском графике. Судя по всему, политик стал жертвой большого аппаратного противостояния.

Если посмотреть на карьерный путь Кобылкина, то нетрудно убедиться — перед нами в хорошем смысле слова карьерист. Казалось бы, рядовой инженер за короткое время стал руководителем нефтегазодобывающего производства. Затем успешно встроился в вертикаль власти: с позиции заместителя главы администрации Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа Кобылкин всего через восемь лет становится главой региона. Лично знающие политика люди отзываются о нем как о профи: в частности, в рейтинге эффективности глав российских регионов, составляемом Фондом развития гражданского общества, Кобылкин регулярно входил в первую, наиболее влиятельную группу руководителей субъектов РФ.

Дмитрий Кобылкин vk.com/dnkobylkin

Новый карьерный этап — назначение 18 мая 2018 года Кобылкина министром природных ресурсов и экологии РФ — принёс ему и новые проблемы. Вступив в должность, новый министр резковато отреагировал на «майский указ» президента Владимира Путина.

«Это огромный пласт работы и огромные деньги. Где их взять? Если мы планируем изыскивать средства, опираясь на прогнозные показатели стоимости барреля нефти, это, на мой взгляд, очень большая ошибка. Его стоимость может упасть и до 40, и до 30 долларов. Значит, будут недоделанные дорожные карты, сорвется выполнение указа. Ресурсы наши — внутри страны», — приводила слова Кобылкина пресс-служба «Единой России».

Спустя всего 2,5 года Кобылкин неожиданно потерял кресло министра. Однако полностью из политической обоймы он не вылетел, сумев получить пост главы думского комитета. Между тем, его вероятный уход из руководства партии власти теперь вызывает немало вопросов.

По мнению директора Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, Кобылкин «наделал массу ошибок как политический игрок, за что теперь и расплачивается». Что же не так с Кобылкиным?

Ход премьера

О том, почему эффективный управленец, возглавлявший рейтинг эффективности глав регионов, стал терять очки после ухода из губернаторского корпуса, существует ряд различных версий. По мнению политолога Аббаса Галлямова, ключевым инициатором вытеснения Кобылкина из правительства мог стать стал и лично премьер-министр.

«Похоже, что когда Мишустин выдавливал Кобылкина из правительства, он сумел основательно его дискредитировать в глазах Путина. Выглядит всё так, будто Кобылкин где-то сильно подставился», — высказал мнение Галлямов.

По его словам, Кобылкин негласно «считался человеком Тимченко». Миллиардер Геннадий Тимченко занимает шестое место в рейтинге богатейших бизнесменов России журнала Forbes и всегда назывался одним из друзей президента Владимира Путина. Однако недавно СМИ отметили, что Мещанский суд Москвы не принял его поручительство за совладельца группы «Сумма», бывшего сенатора Магомеда Магомедова. Некоторые расценили это как того, что влияние бизнесмена ограничено.

Геннадий Тимченко Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерский портфель Кобылкин потерял после противостояния с заместителем председателя правительства по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Викторией Абрамченко, сообщало издание «Октагон». Считается, что последняя входит в ближнее окружение премьер-министра. Фактически она один из наиболее влиятельных вице-премьеров с максимально широким кругом полномочий. Конфронтация, по данным источников NEWS.ru, началась после того, как в Минприроды стали якобы «тормозиться» проекты людей, близких к Абрамченко.

Политолог Илья Гращенков в свою очередь в разговоре с NEWS.ru указал на то, что Кобылкин ранее считался «человеком Собянина», однако «затем в Минприроды явно перешёл в какую-то другую сферу влияния, но потеряв пост несколько «подвис».

«Сегодня он чужой среди своих в „Единой России“, поскольку там определённо вырисовывается группа Медведева-Турчака», — объяснил собеседник.

Впрочем, источник в близком окружении Дмитрия Кобылкина в приватной беседе с корреспондентом NEWS.ru подчеркнул, что пост главы комитета Госдумы, который достался Кобылкину, говорит о том, что «не совсем всё печально»: «Когда Кобылкин пришёл в руководство „Единой России“, он пытался развить там максимальную активность, но к этому сразу начали ревностно относиться. Дескать, ты тут пришёл, наши устои не надо портить, мы тут сами всё знаем».

Собеседник признал, что позиции Кобылкина внутри партии были непонятны: формально есть должность, формально за ним были закреплены направления работы, но его от этой работы всячески отодвигали: «Но это не тот человек, который опускает руки. Работа в Госдуме даёт ему большее пространство для манёвра, тут куда меньшая зависимость от кабинета министров».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Другой источник NEWS.ru, знакомый с ситуацией, утверждает, что Кобылкин якобы заранее оговаривал с руководством «Единой России» условие, что уйдёт с партийного поста после избрания в парламент.

«Сейчас надо смотреть, удастся ли ему выстроить работу на новом посту, в том числе с правительством, удастся ли избежать конфликтов, будут ли его приглашать на совместные заседания. Вот за этим стоит пристально наблюдать и считывать сигналы. И здесь главная интрига — Кобылкин бывший министр будет взаимодействовать с нынешним. Мало кому удается подобного рода отношения выстроить без лишних эмоций, это непросто», — считает собеседник.

Политолог Константин Калачёв в свою очередь признал, что в новых аппаратных раскладах имеется интрига. Однако он заверил, что из системы никто не выпадет. В беседе с NEWS.ru эксперт указал, что «Турчак просто перестраивает всё под новые задачи и собственное видение будущего». Однако коллега Калачёва Аббас Галлямов настроен куда более пессимистично: он полагает, что бывший губернатор и бывший министр получил чёрную метку, поэтому «теперь так и будет катиться по наклонной».