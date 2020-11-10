Вежливая отставка: оппозиционного главу ФАС сватают в помощники премьера

Действительно, полностью подтверждённая отставка целой группы министров, о которой инсайдеры сообщили как минимум за неделю, делает более достоверными и иные циркулирующие в Интернете сведения и слухи о возможных в самое ближайшее время кадровых перестановках. Теперь «на новую работу» отправляют Игоря Артемьева, который аж с 2004 года возглавляет Федеральное антимонопольное агентство (ФАС). И самый поверхностный подсчёт позволяет понять, что Артемьев пересидел в своём кресле — страшно сказать — пятерых премьеров, начиная с Михаила Фрадкова. И работал при двух президентах.
И если уход в отставку и перестановка нескольких министров объяснялась тем, что новый премьер Михаил Мишустин избавляется в том числе и от «наследства Дмитрия Медведева», сановников, перешедших к нему в кабинет из прошлого правительства, то, что уж говорить о «бессмертном» антимонопольщике Артемьеве, игравшем роль просто какого-то правительственного талисмана.
Впрочем, интересен Артемьев был и остаётся не столько благодаря своей деятельности, которая по большей части была мало заметной, особенно для широкой публики, сколько своей партийной принадлежностью. А всё дело в том, что за проведённые во власти три пятилетки Игорь Артемьев не покинул ряды своего родного «Яблока». И не только не положил на стол партбилет, но и сохранил своё место в руководящих партийных органах «Яблока», в частности политсовете. В результате он заседал в президиумах формально жёстко оппозиционной партии, выступал там на съездах, сохраняя при этом свой правительственный портфель.
Более того, на деле получалось, что и последние правительства были, так сказать, коалиционными, включавшими в свой состав и представителя «Яблока». Более того, эта особенность исключительно нравилась и его однопартийцам, которые видели в этом некий вдохновляющий момент для «фруктовых» активистов. В частности, та же Эмилия Слабунова по случаю, кажется, очередного юбилея Артемьева поведала, что глава ФАС — почти легенда: оппозиционер, работающий в правительстве. А потому, по её словам, его пример хорош для молодых яблочников, которые видят перспективу и для себя.
Так что, впервые за почти шестнадцать лет правительство может лишиться «убеждённого оппозиционера». Хотя мы понимаем, что присутствие Артемьева во власти на фоне уничижительной критики политики правительства и президента со стороны партийного яблочного гуру Григория Явлинского отдаёт некоторым фарсом.
Впрочем, те же инсайдеры сообщают, что на смену Артемьеву может прийти его питерский же коллега Вадим Владимиров, человек к нынешнему главе ФАС чрезвычайно близкий и даже работавший некоторое время помощником Игоря Юрьевича, когда тот заседал в Госдуме. Таким образом, становится понятным, что и Артемьев был привлечён в кабинет министров не в качестве оппозиционера. А как выходец из «партии питерцев», с большинством из которых работал ещё в мэрии города на Неве.
Потому, как утверждают, другим кандидатом на место главы ФАС является Максим Шаскольский, который как раз покинул пост вице-губернатора Санкт-Петербурга. Так что, город на Неве в любом случае эту властную позицию не утратит.
А раз так, то и отставка Игоря Юрьевича, скорее всего, не приведёт к его уходу из властной вертикали. Ходили же разговоры, что он может вернуться в родной город, например, в качестве главы петербургского правительства, полновластного первого зама губернатора. Впрочем, для опытного сановника многие пути открыты. С другой стороны, источник РИА Новости предположил, что он может занять должность помощника действующего премьера.