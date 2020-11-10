Вежливая отставка: оппозиционного главу ФАС сватают в помощники премьера

Действительно, полностью подтверждённая отставка целой группы министров, о которой инсайдеры сообщили как минимум за неделю, делает более достоверными и иные циркулирующие в Интернете сведения и слухи о возможных в самое ближайшее время кадровых перестановках. Теперь «на новую работу» отправляют Игоря Артемьева, который аж с 2004 года возглавляет Федеральное антимонопольное агентство (ФАС). И самый поверхностный подсчёт позволяет понять, что Артемьев пересидел в своём кресле — страшно сказать — пятерых премьеров, начиная с Михаила Фрадкова. И работал при двух президентах.

И если уход в отставку и перестановка нескольких министров объяснялась тем, что новый премьер Михаил Мишустин избавляется в том числе и от «наследства Дмитрия Медведева», сановников, перешедших к нему в кабинет из прошлого правительства, то, что уж говорить о «бессмертном» антимонопольщике Артемьеве, игравшем роль просто какого-то правительственного талисмана.

Впрочем, интересен Артемьев был и остаётся не столько благодаря своей деятельности, которая по большей части была мало заметной, особенно для широкой публики, сколько своей партийной принадлежностью. А всё дело в том, что за проведённые во власти три пятилетки Игорь Артемьев не покинул ряды своего родного «Яблока». И не только не положил на стол партбилет, но и сохранил своё место в руководящих партийных органах «Яблока», в частности политсовете. В результате он заседал в президиумах формально жёстко оппозиционной партии, выступал там на съездах, сохраняя при этом свой правительственный портфель.

Более того, на деле получалось, что и последние правительства были, так сказать, коалиционными, включавшими в свой состав и представителя «Яблока». Более того, эта особенность исключительно нравилась и его однопартийцам, которые видели в этом некий вдохновляющий момент для «фруктовых» активистов. В частности, та же Эмилия Слабунова по случаю, кажется, очередного юбилея Артемьева поведала, что глава ФАС — почти легенда: оппозиционер, работающий в правительстве. А потому, по её словам, его пример хорош для молодых яблочников, которые видят перспективу и для себя.

Так что, впервые за почти шестнадцать лет правительство может лишиться «убеждённого оппозиционера». Хотя мы понимаем, что присутствие Артемьева во власти на фоне уничижительной критики политики правительства и президента со стороны партийного яблочного гуру Григория Явлинского отдаёт некоторым фарсом.

Вадим Владимиров spb.fas.gov.ru

Впрочем, те же инсайдеры сообщают, что на смену Артемьеву может прийти его питерский же коллега Вадим Владимиров, человек к нынешнему главе ФАС чрезвычайно близкий и даже работавший некоторое время помощником Игоря Юрьевича, когда тот заседал в Госдуме. Таким образом, становится понятным, что и Артемьев был привлечён в кабинет министров не в качестве оппозиционера. А как выходец из «партии питерцев», с большинством из которых работал ещё в мэрии города на Неве.

Потому, как утверждают, другим кандидатом на место главы ФАС является Максим Шаскольский, который как раз покинул пост вице-губернатора Санкт-Петербурга. Так что, город на Неве в любом случае эту властную позицию не утратит.

А раз так, то и отставка Игоря Юрьевича, скорее всего, не приведёт к его уходу из властной вертикали. Ходили же разговоры, что он может вернуться в родной город, например, в качестве главы петербургского правительства, полновластного первого зама губернатора. Впрочем, для опытного сановника многие пути открыты. С другой стороны, источник РИА Новости предположил, что он может занять должность помощника действующего премьера.