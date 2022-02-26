«Нет желания воевать»: Кадыров обратился к украинцам

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к украинцам со словами о нежелании воевать против их страны и народа. Однако, по его словам, сейчас Запад использует население государства так же, как когда-то использовали и чеченцев против РФ. Его слова приводит «Грозный Информ».

Уважаемый украинский народ, выходите и скажите тем шайтанам, чтобы они сложили оружие и выехали оттуда. Жизнь человека дороже <...>. У нас нет желания воевать против Украины и украинского народа, мы против тех, кто убивали нас когда-то, — сказал он.

Он отметил, что слухи о том, что якобы россияне и чеченцы относятся к украинцам с настороженностью, не соответствуют действительности. По словам Кадырова, «мы всех любим». Он призвал с пониманием отнестись к действиям и распоряжениям президента РФ Владимира Путина и подчеркнул, что военная операция имеет под собой желание «мира во всём мире».

Глава Чечни также обратился к украинским националистам, которые заявляли, что ждут бойцов республики.

Обращаюсь к тем шайтанам, которые говорили, что ждут нас. Определите вашу точку, мы приедем и разберёмся с вами лично. У нас с вами личные религиозные счёты. Вы отступники и мы вас будем уничтожать, — добавил он.

Ранее Кадыров опубликовал 12-минутное видео, в котором сообщил, что чеченские подразделения были развёрнуты на территории Украины. Кадыров сообщил, что пока чеченские отряды не понесли потерь. Он также призвал ВСУ сложить оружие.