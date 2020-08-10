Политика

Несколько сотен человек вышли на акцию к посольству Белоруссии в Москве

21:17, 10 августа 2020 19
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Акция возле здания посольства Белоруссии, которая началась 10 августа днём, продолжается. На улицу вышли около 400 человек.

По информации Avtozak Live, собравшиеся аплодируют, а проезжающие мимо автомобилисты сигналят в поддержку. Активисты включили фонари на своих телефонах. Кроме того, они поют.

Протестующие выражают солидарность с белорусскими протестами, а также требуют освобождения российских журналистов, которых задержали в Минске. Они благодарят московских полицейских за лояльное отношение к собравшимся.

Сотрудники полиции не вмешиваются в происходящее. Как писал NEWS.ru, пикетирующие рассказали, что полицейские переписали у них паспортные данные и сфотографировали плакаты.

10 августа в 19:00 по всей Белоруссии люди второй день начали выходить на акции протеста после выборов президента государства.

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