Несколько сотен человек вышли на акцию к посольству Белоруссии в Москве

https://static.news.ru/photo/f7942280-db36-11ea-9920-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Акция возле здания посольства Белоруссии, которая началась 10 августа днём, продолжается. На улицу вышли около 400 человек.

По информации Avtozak Live, собравшиеся аплодируют , а проезжающие мимо автомобилисты сигналят в поддержку. Активисты включили фонари на своих телефонах. Кроме того, они поют.

Протестующие выражают солидарность с белорусскими протестами, а также требуют освобождения российских журналистов, которых задержали в Минске. Они благодарят московских полицейских за лояльное отношение к собравшимся.

Сотрудники полиции не вмешиваются в происходящее. Как писал NEWS.ru, пикетирующие рассказали, что полицейские переписали у них паспортные данные и сфотографировали плакаты.

10 августа в 19:00 по всей Белоруссии люди второй день начали выходить на акции протеста после выборов президента государства.