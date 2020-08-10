Несколько сотен человек вышли на акцию к посольству Белоруссии в Москве

Акция возле здания посольства Белоруссии, которая началась 10 августа днём, продолжается. На улицу вышли около 400 человек.
По информации Avtozak Live, собравшиеся
Протестующие выражают солидарность с белорусскими протестами, а также требуют освобождения российских журналистов, которых задержали в Минске. Они благодарят московских полицейских за лояльное отношение к собравшимся.
Сотрудники полиции не вмешиваются в происходящее. Как писал NEWS.ru, пикетирующие рассказали, что полицейские переписали у них паспортные данные и сфотографировали плакаты.
10 августа в 19:00 по всей Белоруссии люди второй день начали выходить на акции протеста после выборов президента государства.
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