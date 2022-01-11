«Неоднократно подставляла руководство»: Захарова раскритиковала Псаки

Представитель Белого дома Джен Псаки своими заявлениями не раз дискредитировала руководство, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также обвинила Псаки в непрофессионализме и некомпетентности, передаёт РИА Новости. Ранее представитель МИД РФ раскритиковала высказывание Псаки по поводу законности развёртывания в Казахстане сил ОДКБ.

Это человек, который представляет американское руководство и неоднократно это американское руководство своими заявлениями подставляла, потому что демонстрировала некомпетентность, непрофессионализм, — сказала Захарова.

Представитель российского МИД также негативно высказалась о заявлении представителя Белого дома по поводу законности запроса Казахстана на развёртывание в стране контингента ОДКБ. По словам Захаровой, «некоторые представители Вашингтона не всё понимают», однако выдают это за официальную позицию США. Кроме того, она отметила, что миссия ОДКБ была направлена в Казахстан на законных основаниях, поскольку внутриполитические методы в республике были исчерпаны, а также речь пошла о внешней угрозе.

С первых чисел января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого повышения цен на газ. Вскоре они переросли в вооружённый мятеж с центром в Алма-Ате. Группы боевиков захватывали органы власти, отделения полиции, здания управления Комитета госбезопасности и получали доступ к хранящемуся там оружию. Были ограблены оружейные магазины и отделения банков. Аналогичные события происходили в других городах Казахстана.

На этом фоне власти Казахстана ввели регулярные войска в Алма-Ату и начали зачистку её территории, одновременно запросив помощь в ОДКБ. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, тем самым позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками в стране.