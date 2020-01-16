Отставка с поста главы правительства открыла для Дмитрия Медведева новые карьерные возможности и перспективы. Эксперты считают, что теперь бывший премьер активизирует свою партийную работу.
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Иногда, чтобы пойти вверх, надо сделать шаг в сторону, — цитирует издание своего собеседника.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны. Реформа заключалась в слиянии президентской и исполнительной власти. По схеме Медведева, президент фактически является главой исполнительной власти, как это работает в настоящее время в США.
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