https://static.news.ru/photo/6384c8fc-38c9-11ea-b885-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Russian Government/Global Look Press

Отставка с поста главы правительства открыла для Дмитрия Медведева новые карьерные возможности и перспективы. Эксперты считают, что теперь бывший премьер активизирует свою партийную работу.

Об этом сообщает газета «Коммерсант». По словам источника издания в «Единой России», политические выгоды Медведев может приобрести в случае получения возглавляемой им партией хороших результатов на ближайших думских выборах.

Иногда, чтобы пойти вверх, надо сделать шаг в сторону, — цитирует издание своего собеседника.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны. Реформа заключалась в слиянии президентской и исполнительной власти. По схеме Медведева, президент фактически является главой исполнительной власти, как это работает в настоящее время в США.