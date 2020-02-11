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Эксперты выявили самых слабых губернаторов российских регионов. Кандидатов на «вылет» определили создатели рейтинга политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0» холдинга «Минченко консалтинг».

В отставку могут уйти глава Брянской области Александр Богомазов, губернатор Костромской области Сергей Ситников, глава Пензенской области Иван Белозерцев. Среди самых слабых оказались Алексей Островский (Смоленская область), Владимир Илюхин (Камчатский край) и Игорь Орлов (Архангельская область), Валерий Радаев (Саратовская область), Валентин Коновалов (Хакасия), Вячеслав Битаров (Северная Осетия). В хвосте рейтинга — глава Коми Сергей Гапликов. Он получил минусы за коррупционные скандалы и внутрирегиональные конфликты.

На первом месте по устойчивости находятся мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Упрочили своё положение в нынешнем списке главы уральских регионов, в частности губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава ХМАО Наталья Комарова, передаёт Znak.com.

Составители рейтинга отмечают, что на устойчивость губернаторов в ближайшее время будет влиять дополнительный фактор. Их место в рейтинге будет зависеть от того, как субъекты проведут всероссийское голосование по поправкам к Конституции.

Можно с известной долей осторожности предположить, что демонстрация уровня одобрения поправок в региональном разрезе станет дополнительным индикатором для принятия последующих кадровых решений в отношении губернаторского корпуса, — заключили эксперты.

Ранее NEWS.ru писал, что российские власти рассчитывают провести голосование по конституционным правкам в будний день. В качестве основной даты Кремль рассматривает 22 апреля 2020 года. Этот день планируется сделать выходным.