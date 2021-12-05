Назарбаев рассказал, как Ельцин поставил на место Горбачёва

Ельцин Б. Н., Горбачев М. С. и Назарбаев Н., 1991 год

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о ссоре между бывшим главой Советского Союза Михаилом Горбачёвым и первым президентом России Борисом Ельциным, которая произошла после подписания соглашений о распаде СССР. Подробностями словесной перепалки он поделился в фильме Наили Аскер-заде «30 лет без Союза».

Назарбаев отметил, что не приехал в Беловежскую пущу по приглашению Ельцина и вместо этого прилетел в Москву на приём к Горбачёву. Он пришёл к нему в назначенное время. В какой-то момент в кабинет вошёл Ельцин.

Конечно, Горбачёв говорит: «Ну что вы натворили? И что вы хотите? Значит, что будет с ядерным оружием? Что будет с едиными вооружёнными силами?» Ельцин выскочил и говорит: «Вы что, допрос мне устраиваете?» — «Я не допрос устраиваю, я спрашиваю, отвечайте». — «Я не собираюсь вам отвечать», — вспомнил Назарбаев.

В этот момент, по словам экс-президента Казахстана, Горбачёв указал Ельцину, что он всё ещё остаётся президентом Советского Союза. Однако Ельцин не стал медлить с ответом и заявил, что в кресло главы государства скоро сядет он.

Да, пока вы президент. А на этом кресле я буду сидеть, — отметил Ельцин.

После этого, вспоминает Назарбаев, начались перепалка и ругань на высоких тонах.

Бывший глава МИД России Игорь Иванов ранее заявил, что внутренние проблемы в государстве стали основной причиной развала СССР. Они заключались в неправильной политике в области экономики и неграмотных действиях власти. По его словам, незадолго до распада СССР, в середине 80-х годов, проблема появилась в обществе и в управленческой системе страны. Она связана со столкновением двух идеологий — консервативной и обновленческой.