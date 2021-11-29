Бывший глава МИД Иванов рассказал о причине развала СССР

Внутренние проблемы в государстве стали основной причиной развала СССР, они заключаются в неправильной политике в области экономики и неграмотных действиях власти. Об этом рассказал бывший глава МИД России Игорь Иванов в интервью «Аргументам недели».

В экономике отсутствовал план перехода от централизованной к рыночной системе, — сообщил экс-глава МИД.

Политика Горбачёва, популярная в обществе, в результате не принесла ожидаемых результатов и оказалась провальной. Она также повлияла на отношения со странами Варшавского договора.

Как заявил Иванов, незадолго до распада СССР, в середине 80-х годов, проблема появилась в обществе и управленческой системе страны. Она связана со столкновением двух идеологий — консервативной и обновленческой.

В следующем десятилетии отношения с рядом стран были нарушены, поэтому следующему руководителю государства пришлось строить всё заново. И если ранее взаимодействие с Европой и НАТО было в целом налажено, позже стороны встречались всё реже.

Сейчас даже простой приезд министра из европейской страны в Москву у нас оценивается как знаменательное событие, — заключил Иванов.

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