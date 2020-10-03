Назарбаев дал совет Трампу, как лечить коронавирус

https://static.news.ru/photo/2204d1fc-056e-11eb-9d39-fa163e074e61_660.jpg Нурсултан Назарбаев Фото: elbasy.kz

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который переболел коронавирусом летом 2020 года, пожелал американскому лидеру Дональду Трампу и его жене Мелании скорейшего выздоровления и посоветовал во всём слушать врачей.

Как человек, столкнувшийся с этой ситуацией, я призываю вас придерживаться советов врачей и выполнять все их предписания, — говорится в телеграмме, которую Назарбаев адресовал Трампу.

По его словам, он с большим сожалением узнал новость о том, что Трамп с женой заразились коронавирусом. Политик констатировал, что США, Казахстан и всё международное сообщество переживают сейчас сложные времена, и выразил уверенность, что пандемию в ближайшем будущем удастся преодолеть «на основе взаимной поддержки и понимания».

Как писал NEWS.ru, Трамп, который ранее вместе с супругой сдал оказавшиеся положительными тесты на коронавирус, прибыл в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. Перед этим он записал видеообращение с благодарностью в адрес тех, кто за него переживает.

Заболевание главы государства пришлось на заключительный этап предвыборной гонки. Всеобщий день голосования назначен на 3 ноября. До этой даты Трамп и его соперник-демократ, бывший вице-президент Джо Байден, должны были провести ещё два раунда предвыборных дебатов. Теперь они под вопросом. Также, судя по всему, не состоятся и анонсированные ранее встречи с избирателями.