Нарышкин: США через Европу подталкивают Украину к нападению на Донбасс

Вашингтон оказывает давление на страны Евросоюза в связи с украинским вопросом, чтобы подтолкнуть Украину к нападению на Донбасс. Об этом заявил руководитель Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. При этом в эфире телеканала «Россия-1» он назвал «ересью» статьи в прессе США о возможном вторжении России на Украину.

Должен всех успокоить, ничего такого не будет, — подчеркнул глава СВР.

По мнению Нарышкина, за риторикой о якобы готовящемся нападении на Украину прячется стремление подтолкнуть Киев к решению о нападении на Донбасс.

Их цель — попытаться толкнуть малоконтролируемую киевскую власть с новой силой разжечь тот конфликт, который происходит на востоке Украины. Причем для США Украина во всей этой истории — расходный материал. Нам, конечно, нужно сохранять выдержку и укреплять обороноспособность нашей страны, — сказал Нарышкин.

Он также подчеркнул, что «всё вокруг этой темы — злонамеренная пропагандистская акция госдепа США».

Госдеп накачивает этими фальшивками, этой ложью и своих союзников, и руководителей СМИ и политологических центров США с тем, чтобы они эту ложь множили-множили и множили. И они вокруг этого раздули довольно большой пузырь, — отметил глава ведомства.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором было сказано о том, что российские власти, отправляя войска на границу с Украиной, дают понять, что готовы в случае необходимости применить силу. Но подобный сценарий маловероятен, так как он не входит в планы президента России Владимира Путина, который «отлично умеет блефовать и держать Запад в напряжении».