«Надо, конечно, вытаскивать Медведчука из этой ситуации»

12 апреля стало известно о задержании украинского политика и олигарха Виктора Медведчука Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Также Зеленский предложил обменять бывшего лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» на украинских пленных. С мая прошлого года Медведчук находился на Украине под домашним арестом по обвинению в госизмене. В феврале 2022 политик сбежал и с тех пор скрывался. О том, чем выгодно Киеву задержание Медведчука, что с ним будет дальше, и следует ли соглашаться на предложение Зеленского по обмену в интервью NEWS.ru рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

— Зачем Зеленскому такой демонстративный захват Медведчука, как он собирается эту ситуацию использовать? И как её можно разрешить?

— Тут много целей. Первая — его официальное представление. Фотография появилась тогда, когда появились сообщения о добровольной сдаче более чем тысячи военнослужащих в Мариуполе. Надо было этот сигнал перекрыть чем-то. Он его и перекрыл, и очень даже эффектно. Потому что абсолютно все украинские СМИ о сдаче в плен не сообщили, а вот то, что задержан Медведчук, обсуждали все, и это превратилось в новость, которая уже два или три дня не сходит в Украине с первых мест.

Второе — понятно, что это активизация антироссийских настроений, ещё одна «очередная победа», как они себе представляют, и возможность шантажа, имея такого пленника. Мне это всё очень не нравится, потому что на фотографиях совершенно видно, что человека на протяжении достаточно длительного, видимо, времени допрашивали с усердием. Он выглядит как человек очень пострадавший от такого обращения, явно нецивилизованного. Уже Зеленский выступил, что готов обменять. Но это абсолютно непорядочно, абсолютно в духе вот этих бандитов, которые сейчас при власти в Украине.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров vk.com/azarovnikolay

— Стоит ли идти навстречу таким вот провокациям, или другого выхода нет сейчас, надо спасать человека?

Да, конечно, причём здесь навстречу идти или не идти. Надо, во-первых, посмотреть, что за условия обмена. И надо, конечно, вытаскивать Медведчука из этой ситуации. Если даже они не добьются от него каких-то свидетельств компрометирующих, они, безусловно, постараются, и сфальсифицируют их. Для них в этом ничего такого нет. Ждать можно что угодно.

Виктор Медведчук Социальные сети

— Не получится ли так, что в дальнейшем Зеленский продолжит использовать подобные методы?

А он уже использует. Смотрите, он там практически зачистил всё политическое поле. Вы слышали там каких-то оппозиционеров, чтобы за эти 50 дней после начал проведения спецоперации кто-то в Украине о чем-то выступал, нет?

— Нет.

А почему? Потому что половина в тюрьме, половина неизвестно где. И мы никаких тех оппозиционных политиков, которые так или иначе всё-таки выступали публично, мы же не слышали никого из них. И более того, многие оппозиционные политики записались в тероборону и так далее. Это свидетельствует о том, что, воспользовавшись этим военным положением, которое Зеленский ввёл, он просто зачищает [политическое поле], не считаясь ни с чем. Если депутата Верховной рады Дениса Киреева взяли и просто убили, да и все. Депутата парламента! Ну так о чем говорить. И никто абсолютно из этих вот демократических, цивилизованных так называемых, стран не возмутился. Тот же Зеленский встречался с Джонсоном например, со всеми, кто к нему приезжал, председателями комиссии Евросоюза. Она, может быть, сказала ему: "слушай, как это такое происходит? У тебя члена парламента без всякого суда застрелили. Убивают и выбрасывают тело на улицу, и делает это служба безопасности. Никто же не задал, Джонсон не задал ему такой вопрос. Значит, он считает это нормальным абсолютно, вообще не стоящим внимания. Так что режим там своеобразный установился

— Возможно ли будет в таких условиях с помощью переговоров вообще что-то поменять? Если вот такие нравы воцарились.

Неужели никому не понятно, что эти переговоры с украинской стороны — марионеточные? Переговоры — типичный спектакль, в котором эти куклы меняют свои позиции, как угодно. В Стамбуле они дали какой-то рукописный вариант, от которого отказались на другой же день. Кукольный театр.

— А чего они хотят тогда? Зачем им продлевать этот спектакль?

— Ну спектакль понятно для чего. Ведь Джонсон совершенно четко сказал, что они должны биться до последнего украинца. вот цель. Максимально ослабить Россию. А сколько там погибнет украинцев, их не касается. То, что города превратятся в развалины, тоже их не касается. Что, Зеленский как-то переживает? Это же всё театральная постановка, это актер, который играет в этой трагической ситуации свою роль, которую ему отвели американцы. Сейчас он требует, чтобы по $7 млрд, по-моему, ежемесячно ему Евросовет или ЕС предоставлял. Кто ему будет семь миллиардов долларов перечислять? Ему дают только оружие, больше ни о чём он не думает.

Владимир Зеленский после встречи с Борисом Джонсоном в Киеве president.gov.ua

— Какой вообще выход может быть в такой ситуации наиболее бескровным?

— Сами, наверное, понимаете, какой это вариант может быть.

— Бесконечная война?

— Я не думаю, что она будет бесконечна, когда-то же будет закончена она. Но договариваться с ними не о чем. Если команда дана от американцев — воевать до последнего украинца, значит, решение этого вопроса заключается в том, чтобы не дать им такой возможности. Только и всего.

— Вслед за Медведчуком стоит ли ожидать подобного рода происшествий, с захватом таких значимых заложников?

— Я не слышал, куда делись эти значимые фигуры, трудно сказать, чем они занимаются сейчас. (На Украине) практически полностью парализованная политическая деятельность, оппозиционная, я имею в виду. А кого он (Зеленский) там будет захватывать? Порошенко? Нет, потому что не дадут его американцы. Кого еще? Все остальные либо в подполье, либо уехали, либо где-то молчат, либо захвачены. Так что судьба их непонятна. Даже правозащитница Елена Бережная, которая все эти годы осуществляла защиту всех пострадавших от репрессий киевского режима — она в тюрьме сейчас, например. Человека, который реально занимался правозащитной деятельностью, взяли, арестовали, посадили в тюрьму.

— Кому противостоит Россия, что это за армия, из чего она состоит на самом деле? Это же не ВСУ, это некие гибридные такие структуры, образования. Что это за люди, какие у них цели, какой состав?

— Вы же сами видите, как осуществляются боевые действия. Захватываются в городе жилые кварталы, в жилых кварталах оборудуются огневые точки. И всё, так сказать, попробуй ты возьми этот город. Вот что с Мариуполем (происходит)? Сколько, уже больше месяца? Ничего практически от города не осталось. Разве нельзя было избежать этого? Это что, задача вооруженных сил? Превращать жителей в заложников, жилые дома — в какие-то защищенные огневые точки. Это что, нормально всё? Но Западу все это нравится. Так что, что из себя представляет ВСУ, совершенно очевидно.

А сейчас обстрелы, например, населённых пунктов Российской Федерации, обстрелы жилых кварталов Донецка. Для чего производятся обстрелы, например, жилых кварталов Кировского района города? Абсолютно никаких военных объектов там нет, это спальный район Донецка. Стоят стандартные девятиэтажки, пятиэтажки. Ну как по ним осуществлять обстрел? Для чего это делать? Что, когда артиллеристы сейчас современным оружием стреляют по этому Кировскому району, они что, не знают, куда попадет их снаряд или ракета? Знают. Так для чего они это делают? Это уже террор, то, что называется геноцидом реально, просто уничтожение населения мирного. Опять же никто, никакие Джонсоны, никакие Байдены не возмущаются, для них это всё нормально.

— Если ситуация настолько тяжёлая, насколько это затянется?

— Я не могу давать прогнозы, потому что это зависит от тех решений, которые принимаются руководством ВС России, прежде всего. Стратегическая инициатива на стороне российской армии, а не на стороне украинских войск и киевского режима. Поэтому все прогнозы зависят от того, какой стратегический план, как он будет реализован, какими силами, какими средствами.

— Вы бы взялись восстанавливать Украину, то, что останется от страны?

— Давайте мы дождемся окончания этой трагедии, а потом будем говорить на эту тему.