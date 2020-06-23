Срок приёма заявок на участие в качестве наблюдателей за ходом голосования по поправкам в Конституцию РФ может быть продлён до 29 июня. Соответствующее письмо в регионы направила секретарь Общественной палаты Лидия Михеева. По мнению экспертов, количество наблюдателей в этой связи может существенно вырасти, особенно после обвинений Центризбиркома в том, что процесс регистрации новых кандидатур является достаточно сложным и часть желающих не может её пройти. Как заявил NEWS.ru член ЦИК Евгений Шевченко, комиссия заинтересована в максимальном количестве таких людей на общероссийском голосовании.

Cамоустранились от контроля

Наименьшее количество наблюдателей зарегистрировано от КПРФ. Согласно данным общественного штаба по контролю и наблюдению за Общероссийским голосованием в Москве, их количество составляет 31 человек. В то же время ЛДПР направила на голосование в столице 3569 наблюдателей, «Справедливая Россия» — 2686, «Единая Россия» — 3441. Наибольшее число будет работать на московском голосовании от НКО — 10428 человек.

По словам заместителя председателя ЦК КПРФ, депутата Госдумы Юрия Афонина, коммунисты не заинтересованы в активном контроле за ходом выборов. Как сообщил NEWS.ru парламентарий, в партии посчитали неправильным, что наблюдатели идут на этот процесс не напрямую от политических фракций, а через региональные общественные палаты. Та небольшая их часть, подчеркнул он, в основном из молодого актива КПРФ, чтобы ребята «набрались опыта перед сентябрьскими выборами».

Мы договорились, что наши региональные отделения сами принимают решение об участии или неучастии наших наблюдателей в контроле за голосованием. Понятно, что, фактически, предстоит неделя голосования, и те условия, когда издалека показывают паспорт, и целый ряд других мер, необходимых с точки зрения эпидемиологической, совершенно серьёзно затрудняют процесс контроля. Поэтому мы сделали упор на членов комиссии с правом решающего голоса, и мы как парламентская партия направили своих членов вообще во все участковые избирательные комиссии. Юрий Афонин депутат ГД V, VI и VII созывов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям депутат ГД V, VI и VII созывов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

Также собеседник NEWS.ru отметил, что в течение всех дней, пока в России будет идти голосование по поправкам в Конституцию, КПРФ будет проводить альтернативное голосование за разработанные в партии 15 ключевых изменений в Основной закон страны.

Это требует ещё большей мобилизации нашего партийного актива, — подчеркнул коммунист.

В свою очередь руководитель координационного совета Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев заявил, что количество наблюдателей составляет 380 тысяч человек, среди них — представители 18 партий, включая парламентские.

Даже КПРФ, которая сделала заявление, что сама не будет в этом участвовать. Некоторые её отделения в регионах заключили с нашими региональными отделениями соглашения и участвуют в направлении наблюдателей, — уточнил он в разговоре с журналистами.

Со своей стороны коммунистов резко раскритиковал руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Лидер либерал-демократов подчеркнул, что Зюганов вместе с соратниками, заявлявший президенту России Владимиру Путину о поддержке изменений в Конституцию, сейчас отходит в сторону.

Что касается приоритетов или особо ценных указаний в работе наблюдателей от ЛДПР, по словам депутата партийной фракции Игоря Лебедева, говорить тут не о чем. При этом стоит отметить, что на сайте партии размещён призыв стать участником исторического события и пойти на общероссийское голосование наблюдателем.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Объять необъятное

Другие фракции, ранее поддержавшие Конституционную реформу в стенах парламента, намерены работать на предстоящем общероссийском голосовании более, чем активно.

Партийное руководство «Единой России» и «Справедливой России» заявило, что постарается максимально охватить все избирательные участки и по линии наблюдателей, и по направлению работы в участковых избирательных комиссиях.

Лидер справедливороссов и руководитель думской фракции Сергей Миронов в разговоре с NEWS.ru заявил, что стоящие перед партийцами задачи ничем не отличаются от тех, которые обозначаются в любой единый день голосования.

Мы сделаем всё, чтобы каждый гражданин, решивший принять участие в голосовании, сделал это без помех, голос каждого был правильно учтён, чтобы ни на кого не оказывалось никакого давления, никакой агитации, и всё было правильно подсчитано, и информация без искажений передана в территориальные и региональные комиссии, а затем в ЦИК. Сергей Миронов председатель партии «Справедливая Россия» председатель партии «Справедливая Россия»

В свою очередь, депутат Госдумы, замсекретаря Генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что партия власти намерена направить наблюдателей на все участки для голосования. В их числе будут и волонтёры, с которыми единороссы активно работали во время пандемии.

У нас большой опыт по проведению таких кампаний. И у нас есть все возможности с учётом самой разветвлённой партийной сетки по стране. Главное, чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений в прозрачности, честности и справедливости результатов голосования. Также важно обеспечить безопасность всех наблюдателей, выделив им все необходимые средства индивидуальной защиты. Евгений Ревенко депутат Госдумы депутат Госдумы

Обстановка накаляется

Чем ближе начало голосования по поправкам в Конституцию, тем больше возникает претензий к работе Центризбиркома со стороны независимых экспертов, а также некоторых общественных организаций. Общественники, например, уже заявили, что ЦИК создаёт препятствия для регистрации наблюдателей.

Эта тема, в частности, была поднята сегодня на заседании Центризбиркома. По словам председателя органа Эллы Памфиловой, к ним не поступало официальных жалоб или сообщений о трудностях регистрации наблюдателей. Она предложила брать подобные проблемы под личный контроль.

Центризбирком заинтересован в максимальном количестве наблюдателей на общероссийском голосовании, — заверил NEWS.ru член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдёт 1 июля по всей стране. При этом 25 июня начинается досрочное голосование, в котором сможет принять участие любой желающий. Помимо наблюдателей, в 60 регионах России будет организовано видеонаблюдение за ходом процедуры и процессом подведения итогов.