16+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

На депутата — мужа Скабеевой — подал в суд его противник на выборах от КПРФ

01:41, 28 сентября 2021
На депутата — мужа Скабеевой — подал в суд его противник на выборах от КПРФ Евгений Попов Фото: Кадр из программы
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В пресс-службе Пресненского суда Москвы сообщили, что зарегистрирован иск экс-кандидата на выборах в Госдуму от КПРФ Михаила Лобанова, проигравшего по своему одномандатному округу телеведущему Евгению Попову. При этом не уточняется, принят ли иск к рассмотрению. Об этом сообщает URA.RU.

Поступило административное исковое заявление от кандидата в депутаты Государственной думы Федерального собрания по Кунцевскому одномандатному избирательному округу № 197 Лобанова М. С. об отмене решения об итогах голосования на участке № 5002, — сообщила представитель суда.

Телеведущий отреагировал на новость и заявил, что он выступает за любые разбирательства и проверки, которые «подтвердят прозрачность прошедших выборов». Попов одержал победу на выборах в Государственную Думу с небольшим перевесом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что прошедшие в стране выборы в Госдуму были открытыми, а увеличение количества фракций говорит о развитии демократии в России. Он также отметил, что выборы прошли в строгом соответствии с законом, а россияне реализовали своё конституционное право.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео