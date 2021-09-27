На депутата — мужа Скабеевой — подал в суд его противник на выборах от КПРФ

В пресс-службе Пресненского суда Москвы сообщили, что зарегистрирован иск экс-кандидата на выборах в Госдуму от КПРФ Михаила Лобанова, проигравшего по своему одномандатному округу телеведущему Евгению Попову. При этом не уточняется, принят ли иск к рассмотрению. Об этом сообщает URA.RU.

Поступило административное исковое заявление от кандидата в депутаты Государственной думы Федерального собрания по Кунцевскому одномандатному избирательному округу № 197 Лобанова М. С. об отмене решения об итогах голосования на участке № 5002, — сообщила представитель суда.

Телеведущий отреагировал на новость и заявил , что он выступает за любые разбирательства и проверки, которые «подтвердят прозрачность прошедших выборов». Попов одержал победу на выборах в Государственную Думу с небольшим перевесом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что прошедшие в стране выборы в Госдуму были открытыми, а увеличение количества фракций говорит о развитии демократии в России. Он также отметил, что выборы прошли в строгом соответствии с законом, а россияне реализовали своё конституционное право.