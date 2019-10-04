Назначение Михаила Бабича первым замом министра экономического развития и поспешный, ещё до окончания работы Высшего Евразийского экономического совета отъезд президента Белоруссии, конечно, случайное совпадение. Но, по свидетельству очевидцев, Александр Лукашенко был чем-то очень недоволен и поспешил вернуться в родной Минск. Может, он действительно узнал о новых кадровых назначениях в Москве.

Собственно, мы давно писали о том, что все прогнозы насчёт того, что пост одного из замов министра Орешкина — политическая смерть для столь нелюбезного для официальной Белоруссии Бабича, изначально были провальными. И вот теперь некоторые Telegram-каналы утверждают, что такое выдвижение «жёсткого менеджера» может свидетельствовать о целой перестройке важнейшего блока в правительстве, который будет отвечать за развитие отношений с бывшими «республиками-сёстрами», руководить подзастывшими интеграционными процессами. А главное — наводить дисциплину в связях, которые в последнее время во многом выглядели рутинными и вялыми. И продвигать российскую «мягкую силу».

Считается, что курировать новое прорывное направление будет вице-премьер Дмитрий Козак, имя которого удачно связывают с разрешением молдавской головоломки в сотрудничестве с теми самыми западными партнёрами, с которыми на этот раз удалось найти общий язык. Козак принадлежит полностью к числу коренных питерских политиков. Начинал политическую карьеру, будучи аспирантом Анатолия Собчака, в первой избирательной кампании которого ещё в Ленинграде принимал самое деятельное участие.

Президент РФ Владимир Путин и Дмитрий Козак Kremlin Pool/Global Look Press

Сейчас, как утверждают, уроженца Полтавы и бывшего гвардейца-спецназовца высоко ценит президент Путин. Особенно главе государства нравится та энергетика, с которой вице-премьер пробивает решение самых непростых задач. И вот теперь в связке с Михаилом Бабичем, как считается, он будет заниматься важнейшими направлением нашей политики в мягком российском подбрюшье. Естественно, теперь не избежать разговоров о том, что вот, мол, это ещё один свежий потенциальный преемник, ни в чём дурном не засвеченный, волевой и жёсткий. Но это, как говорится, уже совсем другая история.

В этой связи немало возникло разговоров о судьбе самого министра Орешкина, позиции которого, дескать, не такие прочные, как года полтора назад, когда западные агентства видели в молодом министре нового фаворита Путина и потенциального премьер-министра. Однако инсайдеры склонны полагать, что министр останется в своём кресле, но при этом сохранит и свою функцию быть объектом выпуска пара экономическими критиками.

А вот его первый зам сосредоточится на постсоветском направлении, причём опять-таки в его компетенции будет и контроль за развитием интеграции со всё той же Белоруссией. Вряд ли его образ будет воодушевлять Минск. Но, видимо, сам Бабич на новых сильных позициях — это также своеобразный месседж для команды Лукашенко, который в последнее время склонен играть во многовекторность.

Словом, на этом направлении создаётся весьма интересная атакующая «группировка» — вице-премьер Дмитрий Козак, первый замминистра экономического развития Михаил Бабич плюс вернувшийся в сферу СНГ Сергей Глазьев и новый заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов.

Ну, а реакция российских союзников, конечно, имеет вес. Но Россия долго сосредотачивалась. И теперь наступило время действовать.