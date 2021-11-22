«Мы не верблюды»: Косачев назвал цель заявлений о «вторжении» РФ на Украину

Слухи о якобы вторжении российских вооружённых сил на территорию Украины исходят от желания выдвинуть абсурдные, голословные обвинения в адрес России и тем самым поставить её в положение оправдывающейся стороны, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в беседе с NEWS.ru. По его словам, для подобного рода заявлений нет никаких оснований.

Сенатор исключил любую возможность применения агрессии в отношении украинской стороны и объяснил возникновение подобных утверждений желанием обвинить Россию.

Никакой агрессии в отношении Украины Россия не планировала, не планирует и планировать не собирается. Всё остальное исходит от желания выдвинуть абсурдные, голословные обвинения в адрес Москвы, тем самым поставить нашу страну в положение оправдывающейся стороны, доказывающей, что «мы не верблюды», — сказал Косачев.

Он назвал озвученные обвинения «грязной политической игрой», которая находится на совести тех, кто её затевает. Сенатор посчитал неправильным раскручивать данный вопрос в рамках российского медийного пространства, так как именно таким образом устроившие данную провокацию достигают свою цель.

В последнее время зарубежные СМИ стали часто публиковать материалы о стягивании Россией своих войск к украинской границе с целью предстоящего вторжения. В ряде публикаций отмечалось, что Вашингтон призывает европейских союзников ускорить разработку и принятие мер, направленных на сдерживание РФ.

По мнению пресс-бюро Службы внешней разведки РФ, Госдепартамент США активно запугивает мировое сообщество, распространяя недостоверную информацию о якобы ведущейся подготовке российских войск к вторжению на Украину. Там добавили, что американское ведомство превращается в «рупор лживой пропаганды».

«Вбросами» назвал подобные публикации в иностранных СМИ и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, ряд американских изданий используется для целенаправленной информационной кампании против РФ.