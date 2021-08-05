Муж Скабеевой отчитался о своих доходах перед выборами в Госдуму

Соведущий программы «60 минут» Евгений Попов отчитался о своих доходах перед выборами в Государственную думу, пишет URA.RU. Муж Ольги Скабеевой, который баллотируется от партии «Единая Россия», ранее оказался в центре скандала из-за расследования ФБК (запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом) о доходах журналиста.

Ведущий отметил , что совокупный доход семьи за 2020 год составил 11,4 миллиона рублей. При этом, основной доход Попова формировался из выплат от ВГТРК, Пенсионного фонда, ВТБ, Сбербанка и Тинькофф Банка, а также, как указано, от автодилера «Рольф».

В самой декларации Попов указал квартиру площадью 104,6 квадратных метра и два нежилых помещения общей площадью 352,1 квадратных метра, а также автомобиль Mercedes GLE 300 d 4matic 2020 года выпуска (примерная стоимость — шесть миллионов рублей). В двух из трёх объектов недвижимости Попов указан как совладелец.