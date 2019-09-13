https://static.news.ru/photo/99a43636-d562-11e9-8f28-fa163e074e61_660.jpg Фото: InterpolHQ/facebook.com

«Шпионский скандал» между РФ и США продолжает обрастать новыми подробностями. Стало известно, что Москва запросила у Интерпола сведения о местонахождении Олега Смоленкова, которого называют тайным информатором Штатов.

Само собой, эта информация, эти материалы требуют проверки в рамках соответствующих процессуальных процедур, норм. И в этой связи перед Вашингтоном по линии Интерпола были поставлены вопросы относительно факта пропажи российского гражданина и его нахождения на территории Соединённых Штатов Америки, — сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По факту исчезновения семьи Смоленкова в 2017 году было возбуждено уголовное дело, напоминает РИА Новости .

О тайном агенте США стало известно 9 сентября, когда CNN сообщил, что власти Штатов тайно вывезли информатора из России. По некоторым данным, он работал в администрации президента и якобы имел доступ к ценной информации.

Ранее в СМИ появилось фото предполагаемого шпиона. Судя по снимку, он предназначался для документов. Когда была сделана фотография и в каком возрасте, не уточняется, писал News.ru.