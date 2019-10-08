https://static.news.ru/photo/74bc083a-e9b7-11e9-9323-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что именно работы по созданию ракет США стали причиной разрушения Договора РСМД. Он подчеркнул, что Москва внимательно следит за созданием Вашингтоном новых систем вооружения.

Песков пояснил, что американская сторона создавала ракеты средней дальности в нарушение бывшего соглашения, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Кремль на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о военных разработках опасается нового витка гонки вооружений. Об этом заявил Песков. По его словам, в этой ситуации Россия не будет предпринимать никаких ответных действий.