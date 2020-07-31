Многоопытная Элла Памфилова ловко отбила, как ракеткой, мячик, который на её поле деятельности направил было спикер Госдумы Вячеслав Володин. Глава ЦИК изящно ушла от попытки втянуть её в щекотливое дело выяснения наличия иностранного гражданства у наших парламентариев. Памфилова заявила, что, мол, Центризбирком отвечает за фазу проверки на стадии выдвижения кандидатов, а вот если кто-то приобрёл иностранный паспорт, уже будучи с парламентским мандатом, то это вне компетенции её органа.

Между тем Володин явно хотел бы поставить смысловую точку в давней скандальной истории. Сначала коммуниста Дениса Парфёнова прямо на пленарном заседании заподозрили в обладании гражданством США, а он сам в ответ заявил, что аж у 39 единороссов имеются иностранные паспорта. В июле уже глава «правящей фракции» запросил у Парфёнова подтверждение его обвинений. В свою очередь коммунисты официально обратились чуть ли не во все властные инстанции с просьбой проверить депутатов на «двурушничество» .

Но, как мы видим, первый заход на разрешение неприятной ситуации явно не удался. Элла Памфилова стоит как скала. Возникает резонный вопрос: что дальше? Поскольку сам Вячеслав Володин, положение которого как председателя нижней палаты парламента значительно укрепилось после принятия конституционных поправок, в некотором смысле получил дополнительную свободу рук и возможность продемонстрировать свои новые возможности. Фактически спикер стоит перед серьёзной дилеммой: реально провести ревизию депутатского корпуса, воспользовавшись возможными разоблачениями, или всё-таки попытаться спустить всё дело на тормозах. Замылить вопрос.

Элла Памфилова Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как мы помним, есть исторический прецедент с депутатом Госдумы четырёх созывов и одним из тогдашних руководителей партии власти Владимиром Пехтиным, у которого была обнаружена незадекларированная недвижимость в Майами. Пехтин тогда сдал свой мандат и пообещал восстановить своё честное имя. Но так и ушёл из политики. На словах единороссы хвалили коллегу за мужественный поступок, мол, не захотел бросать тень на партию. Но в частных беседах сокрушались, что администрация поддалась давлению оппозиции, проявила слабость, нанеся удар по позициям партии.

Теперь ситуация может быть куда сложнее. Во всяком случае выявление и наказание «двурушников» может быть очень сильным шагом, подтверждающим благотворные для российского общества последствия принятия конституционных поправок. Мол, в агитации широко использовали тезис о том, что, голосуя за весь пакет, россияне положат конец незаконной «многопаспортности» некоторых депутатов, министров и судей, которым вряд ли можно доверять. И вот теперь может наступить момент истины для нечистоплотных сановников и парламентариев. А Вячеслав Володин может стать проводником народной воли.

Но ситуация усложнилась. Теперь остаётся либо апеллировать к посольствам ряда государств, но их сотрудничество может быть только в случае проявления ими доброй воли, что явно не гарантировано, либо просить о помощи Службу внешней разведки. Проблема в том, что после обращения Володина вопрос о честности некоторых народных избранников приобрёл новую актуальность. И его игнорирование может аукнуться и на сентябрьских выборах, и в ходе новой думской предвыборной кампании. Так что всё-таки придётся продолжить начатое дело, уже приобретшее широкий резонанс. И если информация о любителях иностранных подданств подтвердится, то ради сохранения политического баланса желательно, чтобы в таком чёрном списке на выход оказались члены всех фракций. В частности, существуют серьёзные предположения о наличии грин-карты у сына Жириновского Игоря Лебедева.