Многодневное голосование отныне узаконено

Итак, Владимир Путин провел традиционную встречу с победившими на недавних выборах новыми и переизбранными главами регионов. Как мы помним, некоторая заминка случилась только в 2018 году, когда многие обозреватели гадали, примет ли президент в числе избранных триумфаторов и неожиданно, вне предусмотренного сценария, победивших коммуниста Валентина Коновалова, а также либерал-демократов Сергея Фургала и Владимира Сипягина. Тогда такой раут всё-таки состоялся. Но впредь тому же Фургалу к президенту подход был закрыт. И чем закончилась его карьера, мы теперь хорошо знаем.

На этот раз всё прошло штатно. Все поддержанные Кремлём кандидаты 13 сентября набрали свои очки. Никому не понадобился второй тур. И более того, результаты некоторых оказались выше, чем у президента на последних выборах. И их несколько подкорректировали, поскольку всегда нужно знать меру. Стоит сказать, что новоизбранные лидеры регионов получили возможность выйти на видеосвязь с главой государства в весьма непростой момент для российских областей и республик. Заговорили о, по крайней мере, двух голодных годах для местных, в первую очередь глубоко дотационных бюджетов. А значит, критерием эффективности становятся лоббистские способности губернаторов, их связи в Минфине.

Может быть, это простое смысловое совпадение, но почти во всех регионах, в которых прошли губернаторские выборы, местные правительства были без промедления отправлены в отставку. За исключением, пожалуй, Ростовской и еще пары областей. Возможно, акцент при формировании новых региональных кабинетов губернаторами-технократами будет сделан на усиление прежде всего финансового блока.

Но президент сконцентрировал внимание собравшихся на несколько других проблемах, многие из которых остаются весьма болезненными. И неслучайно, видимо, призвал коллег внимательнее относиться к критике и уж точно на неё не обижаться, воспринимать в качестве рабочего момента. Иными словами, не отрываться от народа с его оценками и настроениями.

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В частности, Владимир Путин, естественно, призвал уделять особое внимание реализации национальных проектов, которые, собственно, и опираются на регионы. Напомнил о том, что злосчастный китайский коронавирус до конца ещё не побеждён. И если нового карантина не будет, то меры предосторожности предпринимать губернаторам всё равно придётся. Видимо, главе государства особенно памятна весна тревоги нашей, когда многие региональные лидеры просто растерялись и ждали указаний из Кремля, правительства, Госсовета, кого угодно. Притом что надо было действовать инициативно, не теряя драгоценного времени.

Впрочем, на встрече прозвучал весьма показательный сигнал и для традиционных системных партий, которые в штыки восприняли многодневное голосование и настаивали на отказе от такой затяжной процедуры. Однако президент был в этом плане неумолим, отметив, что трёхдневное волеизъявление позволило учесть мнение тех, кто прежде не находил времени добраться до избирательных участков. Так что вопрос, что называется, закрыт. Отныне многодневное голосование в законе и вряд ли подлежит последующим обсуждениям.

Словом, новые губернаторы получили президентское благословение. Как говорится, задачи поставлены, цели определены.