Мишустин завершит перестройку кабинета к Новому году

Тройная отставка министров нынешнего правительства стала явным сигналом тем, кто без паузы прорицает замену самого премьера чуть ли не в январе следующего года, так сказать, к первой годовщине его кабмина. Понятно, что изначально Михаил Мишустин вряд ли имел широкие возможности при формировании правительства. Особенно учитывая его сенсационное блицназначение, которое, как казалось, стало некоторой неожиданностью и для главы Федеральной налоговой службы.

И вот, что характерно, на «другую работу» оправлены министры, которые достались Мишустину от его предшественника — Дмитрия Медведева. Об их отставке заговорили задолго до самого факта их ухода из правительства. Что могло свидетельствовать о серьёзной подготовительной работе как самого премьера, так и его доверенных заместителей, которых он всё-таки смог привести сам. В результате создалось коллективное мнение о недостаточной эффективности «тройки», что в конечном итоге свидетельствует о немалом аппаратном опыте главы кабинета, который умеет поспешать медленно, но верно.

Важная деталь: на ведомства, которые возглавляли Дмитрий Кобылкин, Евгений Дитрих, Владимир Якушев, приходится значительная (если не основная) часть госинвестиций в национальные проекты, реализация которых остаётся как бы ядром всей экономической программы правительства. Иными словами, смещены не просто министры: к иным властным группам перешло кураторство над солидными финансовыми бюджетными потоками.

Одним из главных итогов кадровых перестановок в кабмине стало перемещение министра энергетики Александра Новака из его нынешнего кресла в кабинет вице-премьера. На первый взгляд, это карьерное повышение деятеля, имя которого связано со сложными переговорами с руководством ОПЕК и конкретно с саудовцами по введению согласованных квот на добычу чёрного золота для того, чтобы цена пресловутого барреля не рухнула бы окончательно. Нынешние $40 позволяют хоть как-то сводить бюджет.

Михаил Мишустин government.ru

Однако при перемещении в кабинет в нижней части Белого дома, где обычно располагаются заместители главы правительства, Новак теряет контроль над своим стратегическим во всех смыслах участком. Как бы нам ни рассказывали о соскоке России с углеводородной иглы. И, с одной стороны, при новом раскладе в любом случае свой контроль над энергетикой усиливает премьер, поскольку его мнение будет важным при выборе кандидата на замещение. С другой, не исключено, что кто-то из наших нефтяных «герцогов» захочет посадить в кресло, ещё не остывшее от Новака, своего доверенного человека. Фигура нового министра энергетики позволит многое понять о соотношении сил в наших верхах. И, конечно, оценить уровень суверенности самого Мишустина, который всё в меньшей степени выглядит техническим премьером.

Впрочем, самой сенсационной отставкой в теории обещает стать уход куда-нибудь в госкорпорацию ещё недавно лидера экономического блока правительства, а ныне главы Минфина Антона Силуанова. Его, как это ни парадоксально, уже открыто критикуют и слева, и справа, своим своеволием он нажил противников как в президентской администрации, так и в Центробанке. Прогнозируют отставку Силуанова ещё до Нового года. Однако до последнего времени не учитывалось влияние на процесс «тонкой настройки» кабинета итогов заокеанских президентских выборов. Между тем, как считается, в исполнительную власть может быть возвращён Алексей Кудрин, имеющий прямые контакты с демократической американской аристократией. А его приход может вообще круто поменять все балансы.

Между тем впервые кандидаты на освободившиеся министерские должности пройдут утверждение в парламенте. Премьер-министр уже предложил Госдуме рассмотреть кандидатуры гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева, главы Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, гендиректора «РусГидро» Николая Шульгинова, главы Минвостокразвития Александра Козлова и первого замглавы Минстроя РФ Ирека Файзуллина на посты министров транспорта, Минвостокразвития, Минэнерго, Минприроды и Минстроя соответственно.