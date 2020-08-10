Мишустин поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии

https://static.news.ru/photo/d8a27818-db18-11ea-8086-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Председатель правительства России поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Белоруссии.

Российский премьер 10 августа поговорил по телефону с белорусским коллегой Романом Головченко и поздравил его с днём рождения. Во время разговора Мишустин попросил передать президенту Белоруссии Александру Лукашенко поздравления в связи с победой на президентских выборах и отметил важность курса на дальнейшее развитие сотрудничества с Россией, говорится в сообщении на сайте кабмина РФ.

Мишустин и Головченко также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, обменялись мнениями по приоритетным задачам интеграционного взаимодействия в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе.

Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах. Он выразил надежду, что работа его коллеги продолжит способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества Москвы и Минска во всех сферах. Кроме того, Кремль ждёт углубления совместной работы в рамках Союзного государства, наращивания интеграционного процесса по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также связей двух стран в военно-политической отрасли в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Между тем правительство Германии считает, что в Белоруссии во время голосования не соблюдались даже минимальные стандарты проведения демократических выборов. Об этом 10 августа на брифинге заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. Он высказал сожаление в связи с тем, что Белоруссия не предоставила никакой возможности работать наблюдателям из ОБСЕ. Зайберт добавил, что политическое руководство страны обязано принять волю народа, а Евросоюз должен выработать общую позицию по ситуации в республике.

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий предложил провести чрезвычайный саммит ЕС в связи с ситуацией в Белоруссии после проведения президентских выборов. По его словам, Европа должна поддержать стремление белорусов к свободе и переменам.

А Межфракционное объединение «За демократическую Беларусь» в Верховной раде Украины призвало не признавать результаты президентских выборов в республике. Об этом заявил глава МФО Алексей Гончаренко. В объединении пояснили, что сами выборы в Белоруссии и факты правонарушений, допущенных в ходе избирательной кампании, свидетельствуют о несоответствии международным стандартам прозрачного и свободного волеизъявления.

В Белоруссии 9 августа после закрытия избирательных участков начались массовые акции протеста. Для разгона их участников силовики применили водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Были задержаны по меньшей мере 213 человек. Кандидат в президенты Светлана Тихановская возложила вину за происходящее на акциях протеста и за пострадавших в них на действующее правительство республики. Команда Тихановской не признала итоги выборов главы Белоруссии и заявила, что намерена их обжаловать.

По данным Центризбиркома, действующий лидер государства Александр Лукашенко предварительно набирает 80,23% голосов при явке 84,23%. Второе место у домохозяйки Светланы Тихановской — 9,9%. Следом идут экс-депутат парламента Анна Конопацкая — 1,68%, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев — 1,04% и глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень — 1,13%, писал NEWS.ru.