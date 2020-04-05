Мишустин поручил проработать вывоз граждан Китая из РФ

Целесообразность вывоза воздушным транспортом граждан Китая с территории России поручил проработать премьер-министр России Михаил Мишустин.
МИД России, Минтрансу России проработать с китайской стороной целесообразность организации централизованного вывоза воздушным транспортом граждан КНР, — цитирует документ ТАСС.
В поручении уточняется, что речь идёт о вывозе граждан КНР, которые не могут вернуться к себе на родину из-за пандемии коронавируса.
Как писал NEWS.ru ранее, иностранные граждане, которые нарушают правила карантина, могут быть депортированы с территории РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о высылке граждан Китая за нарушение режима самоизоляции.