Мишустин поручил проработать вывоз граждан Китая из РФ

https://static.news.ru/photo/727d498a-7733-11ea-8ed6-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian Government/Global Look Press

Целесообразность вывоза воздушным транспортом граждан Китая с территории России поручил проработать премьер-министр России Михаил Мишустин.

МИД России, Минтрансу России проработать с китайской стороной целесообразность организации централизованного вывоза воздушным транспортом граждан КНР, — цитирует документ ТАСС.

В поручении уточняется, что речь идёт о вывозе граждан КНР, которые не могут вернуться к себе на родину из-за пандемии коронавируса.

Как писал NEWS.ru ранее, иностранные граждане, которые нарушают правила карантина, могут быть депортированы с территории РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о высылке граждан Китая за нарушение режима самоизоляции.