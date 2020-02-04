https://static.news.ru/photo/bbc0707c-4218-11ea-b0c4-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian Government/ via Globallookpress.com

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Российский инвестиционный форум, запланированный в феврале в Сочи, будет перенесён из-за ситуации с коронавирусом.

Перенести проведение Российского инвестиционного форума, запланированного на 12 — 14 февраля 2020 г., — говорится в документе.

Организационный комитет по подготовке и проведению Российского инвестиционного форума будет обязан представить предложения о сроках проведения этого мероприятия.

В конце декабря 2019 года в крупном китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено ещё в 23 странах. Число заражённых новым коронавирусом в КНР превысило 17 тыс. человек, более 360 умерли.

Как ранее писал NEWS.ru, Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке из-за коронавируса.